Sempre più inquietante: le idee dei Tredicine diventano narrazione istituzionale della Giunta Raggi

Senz'altro i lettori di questo e degli altri blog civici si ricorderanno la faccenda "Festa dei Nonni", una ricorrenza internazionale a però Roma cavalcata

anni addietro

esclusivamente da una figura politica. Una delle tante manifestazioni strumentali dei Tredicine (c'erano anche la Festa della Famiglia, la Festa delle Donne e via sproloquiando squallidamente) svoltesi specialmente nel quadrante sud est di Roma per raggranellare consensi verso la parte più debole, attaccabile e fragile dell'elettorato.

Si riempivano i muri di affissioni totalmente abusive firmate da Giordano Tredicine (tutto era organizzato dalla famiglia con lo scopo di creare in Giordano il riferimento politico alto, con mire parlamentari), si organizzava la festicciola, si somministravano gratis ai malcapitati vecchietti i prodotti dei camion bar e degli altri prestigiosissimi esercizi commerciali detenuti dal network (una volta la somministrazione di alimenti scaduti venne raccontata anche dai giornali) e si chiedeva in cambio il voto.





Poi purtroppo o per fortuna Giordano Tredicine venne arrestato nelle more delle faccende di Mafia Capitale. Tutti avevamo pensato che il combinato disposto degli arresti e dell'arrivo degli honestissimi grillini al governo avrebbe segnato la fine di questa dinastia. O obbligati a diventare commercianti di stampo europeo o obbligati a cambiare lavoro. E invece tutto il contrario: grazie all'innato clientelismo grillino i Tredicine sono tornati in auge dopo gli anni (per loro) neri di Marino. Addirittura sono riusciti a riprendersi - grazie al lavoro di Andrea Coia, consigliere grillino che con le sue scelte ne ha favorito clamorosamente gli interessi - la Festa della Befana di Piazza Navona.





Oggi una coincidenza clamorosa sulla pagina Facebook della Sindaca. La Festa dei Nonni, da idea populista, di facile acchiappo e velatamente clientelare di Giordano Tredicine, si tramuta in narrazione istituzionale della città. Se solo Virginia Raggi conoscesse la città, se solo fosse circondata da persone che conoscono la città, avrebbe fortemente evitato un riferimento a quella festa che fino ad oggi a Roma è stata solo un motivo di strumentalizzazione. Non a favore dei nonni, ma solo col pensiero alle loro scelte elettorali. Il feeling tra questa amministrazione e gli anni più bui di questa città non si interrompe mai.