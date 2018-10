Non passate su quel tratto di Via Nazionale. Sta venendo giù un muro

Villa Aldobrandini è un colpo al cuore. Una villa in una delle zone più centrali e straordinarie della città che potrebbe essere un autentico gioiello prezioso e che invece è abbandonata, cadente, marcia, coi graffiti e gli spazi coperti, che potrebbero essere sale da the elegantissime o bar ricercati (ai cui gestori magari affidare la manutenzione perfetta di tutto il parco) che versano in rovina, chiuse.





Le conseguenze di tutto questo si stanno riversando anche sull'esterno, non solo sull'interno di questa stupenda villa ormai infrequentabile. Le lastre di travertino, a manutenzione zero, stanno subendo l'attacco dei soliti ailanti, alberi che ormai si stanno impossessando della città e presto mieteranno altre vittime grazie alla capacità che hanno di sconocchiare fondamenta e mura. In poche parole, simbolo di questo triste abbandono, le degli enormi pezzi di marmo stanno per rovinare a terra, su un marciapiede dove passano persone perché anche il solito pollaio arancione di fortuna è venuto meno. Così, come se fosse la cosa più normale del mondo.