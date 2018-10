Milano nel 2008 e nel 2018. 9 confronti fotografici semplicemente sbalorditivi

Non si fa che parlare di Milano. Talvolta - anche da parte nostra - sembra che il confronto col capoluogo lombardo venga fatto a sproposito. In maniera puramente strumentale. Eccessiva. La realtà è un'altra. La realtà è che la capitale del nord probabilmente si merita tutte le attenzioni che ha soprattutto per come è riuscita a modificare se stessa. Diciamolo: 10 o 15 anni fa Milano era una città triste, senza un grande ruolo globale a parte qualcosa su design e moda, sostanzialmente bruttina. Non solo oggi è una città gradevole, entusiasmante e a tratti molto bella, ma ha delle progettualità di sviluppo nei prossimi ulteriori 15 anni davvero affascinanti. Insomma può ulteriormente migliorare e anche molto. Non potendo prevedere il futuro però quello che ci resta è un confronto con il passato oggi reso possibile da una particolare funzione del servizio di Google Street View. Da qualche tempo è possibile andare indietro nel tempo e, dato un particolare luogo della città, osservare come è evoluto nell'ultimo decennio ovvero da quando le telecamerine di Google girano sulle attrezzatissime Google Car. Paolo Robustelli della Cuna è la persona a cui dobbiamo questo interessante progetto fotografico. Ed è la sua voce, o meglio il suo scritto, che descrive punto per punto (ma l'analisi potrebbe espandersi su 100 altri luoghi) quello che è avvenuto a Milano in questi anni. La riflessione su una pagina come la nostra è: provate a fare lo stesso su Roma. Non solo non troverete nuovi edifici, nuove architetture, spazi abbandonati tramutati in aree piacevoli, nuovo arredo urbano, ma in praticamente ogni punto significativo troverete una situazione che è radicalmente peggiorata. Un caso più unico che raro a livello globale.

1-La Cattolica/(Sant'Ambrogio)-1km dal Duomo. Finalmente completato credo per Expo dopo un cantiere infinito per il parcheggio sotterraneo.



2-Il Portello-4km dal Duomo. Ex area industriale Alfa Romeo, poi riconvertita a Fiera Milano City, nella parte più a Nord è stato creato un graziosissimo parco con una collina elicoidale, nuovo residenziale, quindi una grande piazza pedonale sopraelevata con le sedi di alcune società come il Milan, collegati da un lungo ponte pedonale sospeso.



3-La Darsena/(Navigli)-2km dal Duomo. Una cantiere-piaga aperta per almeno un decennio, risistemata velocemente per Expo, ricreata la Darsena, diversi percorsi pedonali tutt'intorno, peccato per i palazzi alle spalle che son sempre quelli, non certo dei gioielli.



4-L'isola-2km dal Duomo. Parte del progetto Porta Nuova/Garibaldi di Hines/Coima. Area popolare, ex luogo della "mala", era un luogo/non luogo, immobile da decenni. Qui sorto il Bosco Verticale (Boeri), la sede Google, la casa della memoria, razionalizzate le strade e i parcheggi, fermata metro M5; rimangono alcuni vecchi palazzi terribili, una sede Unipol in costruzione da anni, detta il Rasoio, abbastanza contestabile, ma si suppone che il rinnovamento continui. Sul confine fra Isola e Garibaldi aprirà a fine ottobre 2018 un parco di medie dimensioni, la Biblioteca degli alberi.



5-Le Varesine-2km dal Duomo. Parte del progetto Porta Nuova/Garibaldi. Area dimenticata e da dimenticare fin dagli anni '50, quando la storica stazione ferroviaria fu dismessa e arretrata all'odierna Porta Garibaldi, in parte utilizzata per un Luna Park fino agli anni '70. Poi il buio totale. Ora grattacielo Diamantone, torri Solea, Aria, Solaria, sede Samsung, villette residenziali. In fase di completamento il verde in via della Liberazione e diverse piste ciclabili. La piazza sopraelevata Alvar Aalto è collegata a Garibaldi da un ponte pedonale su via Melchiorre Gioia.





6-La Fiera-3km dal Duomo. Il recupero della ex Fiera di Milano, la vecchia "Campionaria", semiabbandonata da circa 30 anni, è partito bene, ha avuto una fase di pausa poi un'accelerata negli ultimi 4 anni. Al di là del giudizio estetico sui nuovi Curvo, Storto, Dritto, residenze per vip, gradevole la risistemazione di piazza Giulio Cesare e la restituzione di ampie aree cementificate a verde pubblico.



7-Via Paolo Sarpi/(Chinatown)-2km dal Duomo. Cica 10 anni fasi narra che il Comune cercò di colpire i traffici dei Cinesi in questa lunga e popolare via di Milano chiudendola al traffico. Il risultato è stato una via che diventa sempre più piacevole percorrere, le cui vecchie case sono in costante rinnovamento.



8-Via Soperga/(Loreto)-4km dal Duomo. Un piccolo esempio di come con poco si sia cambiato aspetto e decoro a un piccolo insignificante slargo.