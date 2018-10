L'atroce post di Raggi contro la manifestazione del Campidoglio analizzato riga per riga

Siamo stanti molto critici verso la manifestazione di ieri in Campidoglio. Un progetto sbagliato, organizzato in modo irresponsabile e superficiale. Il perché lo abbiamo spiegato qui . Questo tuttavia non ci impedisce (anzi ci permette di farlo con maggiore distacco) di analizzare l'inquietante nota pubblicata su Facebook con cui la sindaca Virginia Raggi ha reagito alla manifestazione dimostrando tutta la sua debolezza, tutta la sua inadeguatezza e anche tutta la sua instabilità mentale oltre che tutti i suoi enormi, immensi, incommensurabili limiti intellettuali. Qui sotto c'è il post analizzato pezzo per pezzo, un post che - attenzione - sta avendo un hype notevolissimo con decine di migliaia di condivisioni sulla rete. A riprova che questa che a noi gente normale sembra autentica immondizia, come dimostreremo, per i componenti di una autentica setta è balsamo per le orecchie. Sembra un fake, però è la verità: lo ha scritto sul serio...









C'erano Lorenzin, Calenda e tutta la “vecchia” guardia del Pd. Mancava soltanto il conte Gentiloni che però, da Firenze, non ha fatto mancare un tweet di partecipazione.

Sciocco attacco ai nomi più rispettati e apprezzati del passato governo. Ormai anche i grillini più plagiati e lobotomizzati (okkay, bastava limitarsi a dire "grillini") hanno capito che il passato governo avrà avuto tanti difetti ma Lorenzin e Calenda sono di certo meglio di Toninelli, Fontana e Di Maio che stanno portando il paese al suicidio irreversibile. Ironia totalmente fuoriluogo, da bar, sui presunti titoli nobiliari di Paolo Gentiloni. Come fosse una colpa provenire da una antica nobile famiglia marchigiana. Populismo d'accatto così, come start. Ma andiamo avanti.





Dalle immagini li ho riconosciuti subito. Non era difficile. Erano gli stessi volti provati e stanchi, le stesse chiome bianche della precedente disastrosa manifestazione di rilancio del Pd in piazza del Popolo.

La manifestazione del Pd non è stata disastrosa. Niente di ché, per carità, ma non certo una cosa disastrosa. Disastrosa è stata semmai la manifestazione dei Cinque Stelle al Circo Massimo, un flop clamoroso che è passato poco sulla stampa perché ormai la stampa e la tv sono tutte di regime e hanno il terrore di dire la verità. Assurdo utilizzare termininologie e approcci mafiosi come "ho riconosciuto i volti". Della serie "so dove abiti...". Lo staff di Casalino dovrebbe conformare l'aggressività delle parole alle persone per cui scrive il ghostwriting, Virginia Raggi non è Paolo Ferrara, è semplicemente patetico farle dire cose che non direbbe mai. Errori di comunicazione da principianti. Principianti tutti pagati 10mila euro al mese da noi però...





Gli stessi volti che non abbiamo mai visto in periferia. Gli stessi volti bastonati di chi è scomparso alle ultime elezioni. Ho visto vecchi politici che rivogliono la poltrona e rappresentano soltanto se stessi: il partito con uno zoccolo duro al centro di Roma e ormai scomparso nel resto della città.

Dopo "volti provati e stanchi" qui abbiamo i "volti bastonati". Attacchi continui e discriminazioni sull'aspetto fisico e sull'età dei manifestanti. Un linguaggio di una violenza vergognosa, indegna di un primo cittadino che per suo stesso ruolo dovrebbe ascoltare le proteste e rispondere seriamente, non aggredire con un frasario coatto. Mettere centro di Roma contro resto della città non ha senso, tutta Roma ormai è una sconfinata favela, una prateria di bidonville e degrado. Centro e periferia. Il 5 Stelle non è in difficoltà solo in centro, recentemente ha perso nel III Municipio e alla Garbatella, altro che centro.

E poi chi sarebbero i vecchi politici? Forse Carlo Calenda? La nuova ossessione è lui. Lo dimostra anche il calmissimo (poraccio, mammamia) post del marito della Sindaca. Carlo Calenda sarebbe un politico vecchio? Sta sulla scena politica da un paio d'anni? Se lui è vecchio tutti i Cinque Stelle sono da rottamare





Hanno nascosto le bandiere di partito, forse perché ormai gli stessi sostenitori del Pd hanno un certo imbarazzo a dire che sono del Pd. Quindi con il loro giornale volevano far credere che in piazza fosse scesa la società civile. Invece, hanno provato semplicemente a strumentalizzare i cittadini per fini partitici.

Il loro giornale, quale? Altro ammiccamento, altro frasario da cosca. Uno stile inquietante per una persona che dovrebbe rappresentare una istituzione. Un pizzico di Pd c'era, ma non tanto. Se ci fosse stato davvero, la gente in piazza sarebbe stata molta di meno, questo lo capisce un bambino. Attribuire al Pd tutta quella folla è un altro errore marchiano di questi cialtroni della politica: il Pd non porterebbe mai tutta quella gente, piuttosto era pieno di gente che ha votato Raggi e si scusava di averlo fatto. Hanno assegnato al Pd una piccola vittoria che non ha neppure ottenuto: geni!





Anche stavolta li abbiamo scoperti. Quelli del Pd erano riconoscibilissimi: signore con borse firmate da mille euro indossate come fossero magliette di Che Guevara e – accessorio immancabile – i barboncini a guinzaglio (ovviamente con pedigree).

Passaggio che fa capire il grave disagio mentale in cui si trova la sindaca o, meglio, chi le scrive i testi. Senza entrare nel merito della gravità di queste affermazioni che servono solo a rafforzare il fronte a lei contrario (se attacchi in maniera scomposta chi ti contesta lo fortifichi, se avesse convocato le 6 signore della manifestazione coinvolgendole e parlando loro avrebbe spento la protesta in un battibaleno), non si capisce come possa un uomo politico italiano parlar male degli accessori di moda costosi: si tratta di tutto made in Italy e il paese campa ormai praticamente solo grazie a queste manifatture. Perché denigrarle e trasformarle in un simboolo del male? Oltretutto è falso, la piazza a noi non piaceva e non è piaciuta, ma è del tutto evidente che fosse molto mista. C'era la signora col barboncino (ma poi che male c'è?) e c'era il poveraccio in tuta.





I più audaci hanno osato una maglietta “No cordoli” che evidentemente li schiera a favore dei suv in doppia fila e contro le corsie preferenziali per i mezzi pubblici. La società civile siamo noi, altro che quelli dello stop alle preferenziali!

Qui la sindaca schiaccia una palla che le organizzatrici le hanno alzato come abbiamo scritto ieri a caldo. Ma cosa ci voleva a dare un minimo di programma alla manifestazione in modo da escludere infiltrazioni di questo tipo? Complimenti alla strategia - anch'essa suicida - di chi ha organizzato una manifestazione volutamente qualunquista e populista. Non si abbattono i grillini con un atteggiamento grillino.





I cittadini vanno sempre ascoltati ed io li ascolto: ieri, ero a Ostia, in periferia, ad un incontro pubblico dove abbiamo parlato del problema della rete fognaria che i “capaci” di prima avevano fatto male e che provoca le voragini che noi stiamo rimettendo a posto.Oggi un partito ha espresso impazienza: vuole tornare al passato. Ebbene noi stiamo portando avanti un cambiamento, epocale per questa città, tra mille ostacoli. Abbiamo ereditato macerie e stiamo costruendo su queste.

Al di là dell'accenno alle fogne, che si confanno al personaggio, parlare di macerie può essere vero in parte, ma è falso l'accenno ad una ricostruzione. In realtà una ricostruzione l'aveva ipotizzata e iniziata Marino e Raggi ha spazzato via tutto, facendo perdere non solo tantissime opportunità economiche e di sviluppo alla città, ma anche la speranza. L'atmosfera di declino e depressione che si respira non ha eguali probabilmente al mondo.





Il Pd è in cerca di un riscatto politico che tarda a venire e mai verrà; ha provato a camuffarsi e a dire "basta". La mia risposta al Pd è ferma: avanti a testa alta. Non mi lascio incantare dalle sirene degli orfani di "mafia Capitale", da chi vuole il ritorno di Buzzi e Carminati; da chi vuole privatizzare le nostre aziende pubbliche come l’Atac; dai radical chic; dagli pseudo intellettuali che non hanno mai preso un autobus in vita loro o fatto la spesa al mercato.

Passaggi gravissimi e di una banalità infantile. L'accenno ai radical chic. Gli intellettuali visti come protagonisti negativi e non positivi della città: chi ha studiato e approfondito è il cattivo. Chi è istruito è pericoloso perché mai e poi mai si farà intortare da un partito populista. La retorica della spesa al mercato negli anni di Amazon Prime proprio da parte di un partito che ha propugnato il totale passaggio ad una estrema digital economy su tutto. Davvero la malattia mentale più marcilenta fatta invettiva. Accusare i manifestanti di essere nostalgici di Mafia Capitale è semplicemente vergognoso. O la sindaca non pensa queste cose (come fa a pensarle?) e qualcuno senza scrupoli gliele ha scritte e l'ha obbligata a pubblicarle, o davvero le pensa e allora bisognerebbe modulare in maniera diversa il dosaggio degli psicofarmaci.

E poi leggete lo slogan "a testa alta", non manca mai questo atteggiamento fascistoide. Fa il paio, anche se le due cose si contraddicono, con "a pancia a terra". Loro lavorano costantemente "a testa alta" e "a pancia a terra". Non si sa come fanno, saranno lucertole...





Io ho dichiarato guerra ai clan Spada e Casamonica, ho messo fine a quel saccheggio che hanno fatto di Roma. Noi abbiamo aperto asili e scuole; abbiamo stanziato 137 milioni per lavori pubblici necessari a rilanciare città ed economia; abbiamo aperto cantieri ovunque; acquistato 600 autobus nuovi che dal 2019 saranno a disposizione dei romani; abbiamo esteso la raccolta differenziata “porta a porta” a 150mila cittadini in meno di otto mesi (loro amministrano da decenni città più piccole dove neanche sanno cosa sia il “porta a porta”) e la stiamo avviando in oltre 85 mila negozi e ristoranti; abbiamo aperto piste ciclabili; abbiamo realizzato corsie preferenziali per i mezzi pubblici; abbiamo dato fondi ai Municipi per rifare le strade; abbiamo approvato i bilanci senza fare debiti; abbiamo ripagato parte dei debiti di chi ci fa ora la morale; abbiamo sgomberato gli scrocconi dalle case di nostra proprietà; abbiamo sgomberato esponenti del clan Spada dalle case dei cittadini e le abbiamo riassegnate a chi ne aveva diritto; abbiamo rilanciato la cultura superando gli steccati dei circoli chiusi; abbiamo promosso il car sharing cittadino. Ci stiamo impegnando anima e corpo.

Alla fine del discorso si assiepa la nebbia fittissima di questa raffica di bugie. Ormai lo hanno capito tutti: solo e soltanto menzogne. Non c'è una cosa di queste che sia vera e reale. La sharing economy è morta, perfino la società di bici è dovuta scappare; i Casamonica hanno un processo e il Comune si è "dimenticato" di costituirsi parte civile; in alcuni quartieri si è dovuto annullare il porta a porta per manifesta incapacità di Ama (la quale non riesce ad approvare i bilanci e forse il 1 novembre andrà a portare i libri in tribunale, altro che bilanci approvati). Ovviamente la storia dei 600 autobus nel 2019 è una fandonia così come i soldi per i lavori pubblici: sono finti, ma anche se fossero veri pensare che 137 milioni possano rilanciare l'economia di una città come Roma è semplicemente demenziale. 137 milioni (su quanti anni poi?) forse rilanciano l'economia di Gaeta, di Rieti, di Palestrina non di Roma. C'è anche un accenno alla cultura e al "superamento degli steccati": la sindaca si riferisce al progetto del Macro Asilo, la più vergognosa operazione di museo di regime che si sia mai vista in Italia. Squallido tentativo di portare dentro ad una istituzione culturale di dettami della filosofia criminale di Casaleggio di Rousseau: fascismo dei tempi contemporanei.





I romani mi hanno chiesto un cambiamento profondo e con la mia squadra lo stiamo attuando. Raccogliamo le critiche per migliorare ancora di più. Questo è il primo obiettivo di un sindaco.Roma è la mia città, ci sono nata e ci vivo. Io ci tengo a Roma e la difendo.