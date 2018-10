Il post che vi spiega perché la città è piena di rifiuti ingombranti

Aggiungi didascalia

Io odiavo gli zozzoni.

Io odiavo gli incivili.

Ora non li odio più, li capisco... sopratutto gli zozzoni di Roma.

Il # cambiamento è anche questo.

Abituarsi allo schifo.

Un bel #cambiamento.





Sapete perché a Roma ci si diventa zozzoni e incivili?

😔

Ad agosto la mia tv ultra "pd", comprata immoralmente da # unieuro mi ha lasciato. Sapete perché lo fanno?

Avevo una forte tentazione di lanciarla dalla finestra ma il mio senso civico mi ha spinto a telefonare ad Ama e al comune di Roma per lo smaltimento.

Tra le altre cose paghiamo profumatamente nella bolletta il servizio del ritiro a domicilio degli ingombranti.

Ho scaricato App, mandato mail, telefonato, rimandato mail, ricaricato la richiesta 3 volte...ultima volta il 15 settembre.



Dopo tre mesi ancora nulla.

Così stamattina dopo tre mesi di attesa ho preso la macchina e sono andato ad un centro di raccolta.

Non si poteva buttare nulla perché era tutto colmo.

La mia tv alla fine l'hanno accettata.

Una signora che fino a stamattina non era zozzona risalendo in macchina ha detto:" io lo lascio sotto casa, non lo riporto su il divano."

Allego foto per documentare cambiamento. Ciao Virginia Raggi.

Va tutto bene.

Mi sto abituando.

SALVATORE COSTA





*Una città dove non ha più alcun senso stare. Non commentiamo oltre perché non c'è davvero nulla da commentare. Dentro questa storia c'è tutto, basta saperla leggere.