Dove sta il bar che ha aggredito Striscia La Notizia? Ecco dove

Avete presente il clamoroso video realizzato da Striscia La Notizia su un bar romano che applicava tariffe "speciali" per i turisti orgoglioso di farlo al grido di "so romano e faccio come mi pare"? Chiaramente la trasmissione di Canale 5 non ha menzionato nome e indirizzo dell'esercente, noi però siamo convinti che sia opportuno farlo anche per mettere in guardia più consumatori possibile e per identificare quanto più un esempio negativo per tutti gli altri esercenti: ecco come non comportarsi.



In realtà la cosa ha un profilo esilarante e comico anche. Lo si evince andandosi a leggere le recensioni di questo bar che tra l'altro ha anche provato la sorte cambiando profilo. Prima era qui , quando si chiamava Illy Cafe, e poi invece qui . Sempre a quanto pare sotto l'improbabile insegna "Bar Amore". Regalatevi dieci minuti di puro divertimento e mettetevi alla lettura.