Video straziante. Anziano bloccato in ambulanza causa sosta selvaggia

Dobbiamo ringraziare di cuore la persona che ha girato questo video e che ce l'ha mandato. Non perché girare il video sia chissà quale genialata, ma perché quando succedono questi eventi non si ha la freddezza di documentarli e si tende a barcamenarsi gestendo la difficoltà invece che filmarla. Perché queste cose succedono ogni giorno, decine e decine di volte ogni giorno, solo che non ne abbiamo visibilità. Non riusciamo a fissare il disagio che provoca, la prepotenza.







La cosa che fa davvero rabbia è analizzare quale possa essere la soluzione di questo problema e come l'abbiano affrontato all'estero. Fa rabbia perché ti rendi conto che la soluzione è semplicissima. E non sono le multe, non sono le telecamere, nulla di complesso che richieda chissà quali investimenti e organizzazione e costo del lavoro. Bastano dei paletti. Paletti anti sosta selvaggia. Come a Parigi, come a Londra, come a Madrid. Come dappertutto. Come in tutte le città dove le persone, specie le più fragili, non devono essere quotidianamente esposte ad una costante umiliazione.





In questi giorni la città è letteralmente sommersa dalla sosta selvaggia. Come non mai. Ogni auto in sosta abusiva genera un disagio, una sopraffazione, una prepotenza inaccettabile. Bisogna reagire, anche solo girando un video o come hanno fatto gli autori di questo filmato chiamando le forze dell'ordine. E pensare che è una stupida questione di arredo urbano...