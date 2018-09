Recuperare le autorimesse trasformate in altre attività. Un progetto da perseguire

Del resto è quello che ti saresti aspettato da una rivoluzionaria amministrazione grillina. Tornare indietro sulle scelte forsennate e scellerate fatte negli anni passati, quelle scelte che hanno trasformato Roma nella città più sacrificata d'occidente. Su tutto. Una rivoluzione a settimana, seria, ben spiegata. Con strategia.

Purtroppo non è andata così anzi è andata praticamente al contrario.

Ovviamente c'è qualche piccola eccezione perché anche un orologio rotto almeno due volte al giorno segna l'orario corretto. E quando ci sono le eccezioni noi ne parliamo veramente molto volentieri. In questo caso l'eccezione è solo un pour parler, ma bene che se ne parli.





L'argomento sono sostanzialmente i sotterranei dei palazzi. E la loro destinazione d'uso.





A differenza di quanto i romani pensino, Roma è tutt'altro che una città "antica" e con un costruito "d'epoca" realizzato in anni antidiluviani. Nulla di più falso. Probabilmente fatta la media degli edifici è perfino più antica Milano, per paradosso, che ha un sacco di edifici tirati su nell'ottocento o negli anni dieci e venti. Roma è più "moderna". La porzione antica è piccolissima, tutta la crescita demografica è nuova perché a differenza appunto di Milano (ma anche di Torino, Napoli, Firenze, Genova, Palermo) quando Roma ha iniziato a crescere era microscopica, spopolata, un paesone più piccola di quello che oggi è Guidonia o Pomezia. A parte una infima percentuale di edifici di epoca romana, il centro della città è pressoché settecentesco. come media (c'è qualcosina del seicento, qualcosina dell'ottocento e del novecento). Poi c'è tutta la parte costruita in occasione di Roma Capitale, a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento. Prati, delle Vittorie, Esquilino. Ma stiamo parlando una superficie di costruito che è un nonnulla rispetto alle estensioni attuali della città. Restano altri pochi quartieri realizzati prima della Seconda Guerra Mondiale e poi si passa agli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta. Significa insomma che il grosso del costruito a Roma è stato realizzato già ai tempi dell'automobile.





Sebbene realizzati dai peggiori immobiliaristi del mondo che hanno avuto a che spartire con i peggiori politici locali del mondo in un contesto con la cittadinanza meno civile del mondo, moltissimi di questi palazzi tirati su a migliaia col boom demografico della città avevano nel loro sottosuolo lo spazio per le autovetture dei condòmini. Insomma i grandi problemi di parcheggio, se la progettualità degli edifici fosse stata rispettata e non stravolta, ci sarebbero stati ma comunque molto attenuati rispetto ad oggi. I condomìni avrebbero potuto gestire ciascuno un park interrato (tra l'altro ricavandoci quanto necessario per non chiedere ulteriori rate ai condòmini) e ogni angolo di città avrebbe avuto un'offerta di sosta in struttura a prezzi ragionevoli.





Cosa è successo dunque? E' successo che ad un certo punto ci si rese conto che a Roma era facilissimo posteggiare in strada. Carreggiate enormi e inutili non attrezzate, marciapiedi microscopici per una innata mancanza di rispetto verso i pedoni, zero repressione della sosta selvaggia, zero sensibilità quanto ad arredo urbano e zero disegno delle carreggiate di qualità dunque possibilità di posteggiare in seconda fila, sui marciapiedi, in curva, sulle strisce. E ancora: scarsissima rete di trasporto pubblico di superficie su ferro (tram) e dunque poche corsie preferenziali a limitare la sosta e a dare ordine alle strade. Insomma, invece di pagare il box sotto il palazzo, le persone presero a risparmiare quei soldi e parcheggiare in mezzo alla strada e nelle piazze (si posteggiava anche a Piazza Navona o a Piazza del Popolo, trasformate in parking). Tra l'altro lo stesso potevano fare una volta arrivati - rigorosamente in auto perché quando è facile parcheggiare allora si è incentivati a prendere il mezzo privato - a lavoro perché anche lì, nei quartieri degli uffici e nella city, lo scenario era lo stesso. I parcheggi sotto i palazzi rimasero sempre più vuoti e persero valore e appeal commerciale. Se tutti possono posteggiare dovunque a cavolo di cane senza pagarne le conseguenze, il prezzo di un box regolare deperisce, diventa meno interessante: c'è la concorrenza sleale dell'illegalità e del lassismo.

Ebbene piano piano i grandi spazi sotto i palazzi si trasformarono a partire dagli anni Settanta in palestre, discoteche, uffici, supermercati, magazzini, cantine, caffè letterari. Pochissime le autorimesse superstiti (peraltro monopolizzate da poche famiglie originarie di Abruzzo e Molise) che facendo cartello tra loro sono riuscite ad imporre prezzi improbabili, specie per la sosta oraria disincentivata a causa del lavoro necessario a gestirla. A tutto questo si è aggiunta, alimentata dalle famigghie di cui sopra, l'indole di molti finti comitati di quartiere ecologisti contrari alla realizzazione di parcheggi interrati sotto le piazze e le strade. La somma di tutti questi episodi ha generato la situazione fuori controllo di oggi.





Uno stravolgimento urbanistico insomma che è responsabile dello schifo che è oggi Roma, visibile affacciandoci alle finestre delle nostre case. Auto e lamiere dovunque: non avviene da nessuna altra parte del mondo.





Una rivoluzione, dicevamo. Qualcuno nell'amministrazione ne sta parlando e ci sta pensando (ripetiamo: solo pensieri, niente atti; come Raggi ci ha abituato). Speriamo che vi sia il coraggio di concretizzare una azione in questo senso. Molti di questi cambiamenti di destinazione d'uso non sono regolari, in alcuni casi non sono mai avvenuti contando sugli scarsi controlli e sul lassismo. Ripristinando la legalità si potrebbero recuperare decine di migliaia di posti auto in struttura, perfettamente regolari. Per rendere questi posti auto appetibili commercialmente l'azione da fare è però solo una: rendere meno agevole la sosta gratuita in superficie. Dunque ridisegno delle strade, dunque multe, dunque tanto tanto street control per la doppia fila, nuove pedonalizzazioni e corsie preferenziali protette.

E poi vedrete come diventa molto più conveniente chiudere derelitte discoteche e sale da ballo e rimettere al loro posto autorimesse per togliere le auto dalla superficie pubblica e infilarle laddove stanno in tutto il mondo, ovvero in strutture apposite. Su rivoluzioni (che poi sarebbero la normalità, peraltro a costo zero, anzi con incassi sicuri per l'amministrazione) come queste la speranza è l'ultima a morire...