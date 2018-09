La morte commerciale della città. A Trastevere solo cartelli "affittasi"

Dell'assessore al commercio non ricordiamo neppure il nome, tanto per dire il carisma. E visto che non ricordiamo il nome non possiamo incolpare direttamente nessuno visto che nessuno esiste, visto che nessuno si fa carico dell'olocausco commerciale ed economico della città.

Il micidiale governo giallo-verde sta lavorando per "romanizzare" tutto il paese (i dati economici di questi ultimi 3 mesi sono alla portata di tutti, basta leggerli) per cui tra poco la differenza non si vedrà molto, ma per ora lo iato tra la nostra città e il resto d'Italia è allucinante. Il commercio sta letteralmente andando a gambe all'aria.

Da una parte nessuno investe in strade commerciali ridotte al disastro, putrescenti, puzzolenti, distrutte. Dall'altra la struttura della proprietà immobiliare in città - e il particolare sistema di tassazione che non penalizza chi tiene sfitti gli immobili - fa sì che per molte famiglie che posseggono 100, 200, 500 fondi commerciali, lasciarne alcune decine sfitti non cambi nulla e anzi contribuisca a proteggere il valore di mercato di tutti quegli altri. Se so che è necessario abbassare i prezzi di un fondo per affittarlo, ma ho tantissimi altri fondi nella zona circostante già affittati a prezzi alti non effettuerò mai il calo perché rischio 'rimostranze' da parte degli altri affittuari, rischio di dover adeguare insomma il nuovo prezzo a tutte le altre mie proprietà. A Roma più che altrove, la composizione dei 'padroni di casa' (chiesa, ordini religioso, famiglie nobili, storiche famiglie) dovrebbe suggerire una legislazione molto penalizzante per chi tiene sfitto, una legislazione che punti così ad un adeguamento graduale dei prezzi - quando serve - verso il basso in modo da consentire l'ingresso nel mercato a giovani imprenditori creativi che oggi vengono tenuti fuori o espulsi dalla vita economica della città, magari costretti ad andare in altre città o all'estero.

Nel frattempo che qualcuno inizi a pensare le strategie adeguate ed idonee per rispondere al disastro (e nel frattempo che qualcuno provveda a trasformare le strade della città in "strade" appunto visto che oggi sono parcheggi o discariche), Roma muore sotto migliaia di tristissimi cartelli "AFFITTASI" o "VENDESI" che non interessano a nessuno. Questa gallery fotografica interessa Trastevere ma potrebbe essere fatta dovunque. Ovviamente dietro ad ogni saracinesca chiusa ci sono posti di lavoro in meno, povertà nelle famiglie, ricavi inferiori per il Comune (e dunque meno servizi), maggiore degrado in strada come le foto testimoniano, disagi e imbarazzi per i pochi commercianti che invece in questo scenario post nucleare ancora provano a resistere. Ma tutto questo, che è un'emergenza, andrebbe spiegato all'assessore. Di cui neppure sappiamo il nome, voi vi ricordate come si chiama?