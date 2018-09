Allucinante a Ponte Lungo. Fotografa casottino Atac addobbato così e viene aggredito dal personale

Stazione Ponte Lungo, pomeriggio di sabato 22 settembre. Esco dai tornelli e noto la solita barricata di fogliacci e schifo vario attaccata ai vetri del box di stazione, in questo caso spiccano le buste per l'immondizia di colore giallo usate come tendine... Qui ho visto tante volte queste immagini, ma sta volta siamo oltre.





Alla vista delle buste purtroppo non riesco a trattenermi ed ho la malsana idea di chiedere spiegazioni all'addetto presente al box con la speranza di scorgerlo in qualche pertugio lasciato libero dai fogli appiccicati. Non senza difficoltà noto una presenza umana all'interno del box nel lato opposto alla foto e mi dirigo da quella parte.

Mi affaccio e vedo un uomo con divisa Atac seduto, sicuramente per puro caso con le spalle perfettamente in linea con la parete tappezzata, a guardare un video calcistico dal suo smartphone.





Approfitto della cosa e ricordando che nel pomeriggio c'era una partita di campionato chiedo educatamente aggiornamenti sul risultato. Il tizio prima fa finta di non sentire e vedere, poi, scocciato dall'essere stato disturbato da uno che con il suo abbonamento annuale contribuisce a pagargli lo stipendio, mi fa vedere lo smartphone attraverso il vetro per dimostrarmi che non stava vedendo la partita. In effetti stava vedendo un video dalla pagina Facebook "Oh My Goal"...

A quel punto chiedo spiegazioni sulle buste dell'immondizia attaccate al vetro e capisco subito che non è stata proprio una buonissima idea. Si alza, apre il vetro a scorrimento del box e poi inizia un vero e proprio show che riassumo con alcune sue esternazioni:

- "Famme er video, daje famme er video. Tanto lo so che sei te quello che fa i video. Famme er video che poi te sfonno" (mai fatto un video, è impossibile farlo viste le barricate che tirano su: è inutile. Le barricate sono allestite proprio per impedire ai cittadini di documentare la loro nullafacenza).

- "Daje metti a mano quanmezzo, daje mettice er dito che te lo trancio" (detto aprendo e chiudendo sbattendo il vetro a scorrimento del box di stazione, con il serio rischio di spaccarlo).

- "E buste nun lo attaccate io e poi fattelicazzitua vattene a lavorà. Io sto a lavorà machecazzovoi" (questa è immancabile).

- "Io è dalle 3 di notte che sto a lavorà" (Atac fa fare turni di 15 ore ai suoi impiegati?).





Il tutto urlando e strillando anche tante altre affermazioni difficilmente decifrabili con occhi inniettati di sangue e con il serio rischio di farsi venire un infarto...

Visto il suo comportamento chiedo il suo nome e mi risponde sbattendo il badge sul vetro del box (con il nome e la matricola ben nascosta) mentre urla: "io so Sbracaculi Ferdinando e mo daje famme vede che fai".

Quello che faccio è mandare le foto del box a Roma fa Schifo che le pubblica citando il profilo twitter @infoatac. Poco dopo @infoatac pubblica le foto del box ripulito. Questo lunedì mattina ripasso alla stazione e il box è di nuovo nelle medesime condizioni di sabato con all'interno sempre lui: "Sbracaculi Ferdinando"...

È tutto inutile, bisogna solo scappare. In questa città comandano e vivono bene solo gli Sbracaculi Ferdinando. Tutti gli altri devono subire le loro angherie, le loro minacce, la loro prepotenza, le conseguenze della loro nullafacenza. Però la Quintavalle (probabilmente a ragion veduta, intendiamoci!) viene licenziata eh. Lei sì... Ricordatevi sempre che a breve c'è il referendum per mettere a bando il trasporto pubblico a Roma. Non ve lo dimenticate. A quel punto potrebbe aprirsi la possibilità di avere una azienda seria, internazionale, a gestire i nostri bus e le nostre metro. Pensate che svolta. Pensate la goduria di vedere questi Sbracaculi doversi cercare un lavoro vero...

MARCO B.





PS. Vi prego, non pubblicate per intero il mio cognome, sia mai che Sbracaculi mi viene a sbracare il...