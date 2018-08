Villa Lazzaroni com'era nel 2011 e com'è oggi nel 2018. Le foto

E' uno dei polmoni verdi più importanti del VII Municipio, in una zona iper costruita con palazzoni, vialoni, stradone. Tutto con una intensità spaventosa e senza logica. Ecco perché Villa Lazzaroni ha una importanza doppia rispetto a qualsiasi altra area verde simile. E infatti alcuni anni fa la villa (che ospita anche la sede del Municipio) è stata totalmente riqualificata. Qui sotto trovate le foto di allora, anno del signore 2011, mentre sotto trovate le foto di luglio 2018.

Avete visto che roba? Evidentemente Roma è sempre stata una città sciatta e mal curata, ma mai come oggi. Infatti oggi la situazione è quella che vedete qua sotto. Commenti?

Ma come si possono salvare le ville e i parchi pubblici a Roma in questa situazione senza risorse, senza visione e senza senso? Noi abbiamo da sempre un'idea che non è - come al solito - una nostra idea, bensì una analisi delle migliori pratiche applicate internazionalmente che non si capisce per quale misterioso motivo non si possano applicare anche da noi.