Video. Si fanno il bagno nudi nelle fontane dell'Altare della Patria a Piazza Venezia

Potrebbero essere siparietti divertenti, goliardici, ludici. Cosa rispetto alle quali, ogni tanto, chiudere un occhio. A Roma tutto questo non è possibile. A Roma tutto si trasforma in certificazione di fallimento, in un allarme rispetto a temi sensibili come quelli della sicurezza, del controllo del territorio, della stessa voglia-de-lavorà (saltame addosso!) delle forze dell'ordine e dei responsabili dai cittadini profumatamente pagati per fare quello che non fanno.





È sempre più difficile biasimare chi - specie riferito a chi viene da fuori - fa fatica a rispettare Roma. La città ha le sembianze del luogo dove nessuno paga per le sue azioni. Le aree più significative suggeriscono al 100% la sensazione dell'anarchia, della vittoria di chi fa quel che gli pare, della sconfitta di chi rispetta le regole. Dovunque è il caos, l'abbandono, la sporcizia, il degrado più miserabile e repellente immaginabile. Nelle piazze storiche più famose, poi, i monumenti sono alla mercè di chiunque. I pochi cittadini che ancora si rivolgono alle sparute forze dell'ordine per chiedere un intervento vengono guardati male, talvolta vengono identificati loro per essersi permessi di segnalare una violazione. Questa è l'atmosfera, dovunque. E ogni giorno peggiora.









Per cui non ci deve sorprendere se ieri pomeriggio un gruppo di giovani ragazzi provenienti chissà da dove si sono immersi nelle fontane dell'Altare della Patria - che, ricordiamolo, è un sacrario militare - e hanno iniziato a giocare, a farsi le foto, a farsi la doccia, ripresi dagli smartphone dei tanti che erano lì, impunemente coi piedi a mollo.

Siamo nel luogo che dovrebbe essere più presidiato, controllato, percorso dalle forze dell'ordine d'Italia. Siamo, va ripetuto, all'interno del perimetro di un sacrario militare. Eppure ad un certo punto uno dei protagonisti del video si sente così sicuro, così a suo agio, ha percepito (magari stando a Roma da qualche giorno) che la città è così permissiva verso qualsivoglia azione che si toglie le mutande, nasconde il pisello in mezzo alle cosce e si mette in posa per un ulteriore servizio fotografico.

Una scena di divertimento e spensieratezza solo in apparenza che invece è simbolo di una città alla totale deriva sotto ogni singolo punto di vista. Veniteci a salvare.