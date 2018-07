Oltre ogni immaginazione: il parcheggiatore abusivo s'è preso perfino Piazza Cairoli

Il livello di totale e crescente abbandono che sta interessando la città giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, ha delle conseguenze a dir poco surreali. Ciò che si pensava impensabile si sta verificando con la più lineare e apparente normalità. Le ladre minorenni si impossessano di intere stazioni della metropolitana anche il giorno dopo aver subito una vasta retata; venditori abusivi allestiscono mercatini del rubato anche il giorno successivo ad uno sgombero roboante; intere isole pedonali si trasformano in parcheggi abusivi. Non esiste più nessun tipo di rispetto del cittadino verso le istituzioni (che in effetti fanno di tutto per non meritarselo), la conseguenza è che l'osservanza delle norme di civile convivenza è demandata alle scelte del singolo: se ti va e se in cuor tuo lo ritieni corretto, rispetti le regole, se invece non ti va le violi e non ti succederà nulla di nulla.





Pensate quale livello di impunità e di sensazione di abbandono totale si deve trasmettere per consentire ad un parcheggiatore abusivo di prendere l'intero possesso di un luogo come Piazza Cairoli, tra Via Arenula e via dei Giubbonari.





Non solo siamo nel cuore della città, non solo qui c'è un passaggio di forze dell'ordine spropositato, non solo l'area è videosorvegliata da migliaia di occhi elettronici, ma su questa piazza di fatto affaccia il Ministero di Grazia e Giustizia.





Ma nulla importa, ormai vale tutto. Vale perfino che se ti va puoi trasformarti in parcheggiatore abusivo, puoi gestire la sosta (rigorosamente in divieto, anche qui senza mai mezza multa), puoi andare a fare razzia di tutti i cestini della spazzatura della zona, privandola di un servizio abbastanza irrinunciabile, e utilizzarli uno di fila all'altro per occupare via via i posti e cederli all'automobilista migliore offerente.





Insomma avete capito bene: un parcheggiatore, nella più totale impunità o - peggio - nella più totale normalità, si è rubato una piazza del centro, se ne è impadronito intimidendo e minacciando chi vuole usarla e ora se ne serve per gestire il suo racket. Scene che vedevi negli anni Ottanta a Napoli, ma che sembravano scomparse del tutto. A Roma queste e altre scenette "vintage" stanno andando alla grande...