La simpatica figlia di Asia Argento che imbratta i bus Atac e se ne vanta

Foto da Instagram di Asia Argento

Dopo i bravi ragazzi che filmandosi col telefonino gettavano le biciclette del bike sharing dentro al fiume sotto a Ponte Sisto, abbiamo un'altra candidata d'eccellenza per un incontro al vertice in Campidoglio. Perché sì, invece di invitare le forze dell'ordine ad agire senza nessuna pietà, la nostra sindaca i vandali li incontra, li invita, li fa salire nel palazzo civico, ci si fa le foto e pianifica nuove attività e iniziative insieme. Li accoglie a braccia aperte in quelle stesse sale che alla gente per bene, onesta e normale rimarranno per sempre precluse.





Oggi c'è una nuova pretendente e si chiama Anna Lou Castoldi ed è anche una ragazzina famosa per cui la sindaca può avere ulteriore visibilità. La giovane Castoldi è la nipote del grande Dario Argento, figlia di Asia Argento e di Morgan dei Blu Vertigo. Ha 16 anni e, dice, ama scrivere e Marilyn Manson.





Il problema è che ama anche scrivere sui mezzi pubblici, sui sedili dei bus del trasporto pubblico romano, imbrattando i mezzi Atac. Qualche giorno fa il suo tag (la firma con cui la teppaglia graffitara - ormai esistente solo a Roma, unico luogo del mondo dove scarabocchiando il mondo la si passa liscia - si fa riconoscere) è apparso sulle sue storie di Instagram. Come sapete le storie Instagram durano 24 ore e dunque non sono più pubblicate, ma qualche nostro lettore ha effettuato dei mitici shot screen a vantaggio della sindaca che vorrà invitare la provetta 'scrittrice' minorenne.

Nella Instagram Storia si vede il tag di Anna Lou che passa nelle foto con la sovraimpressione "imbrattato", semmai non si capisse. Come facciamo a ricondurre quel tag ad Anna Lou? Semplice: appare molte altre volte nel suo profilo Instagram





A Roma l'atmosfera di abbandono e impunità è tale che anche se sei un personaggio pubblico, puoi permetterti di danneggiare quello che è di tutti e vantartene sui social media. Non arriva punizione (molte persone dopo aver visto le storie hanno contattato Atac senza ottenere alcunché), non arriva biasimo pubblico, non rischi nulla. Al massimo vai ospite in Comune dalla Sindaca...