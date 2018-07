Incidente mortale a Corso Vittorio. Senza le strisce si sarebbe potuto evitare?

La morte di Caterina, 22 anni, a Corso Vittorio Emanuele sulle strisce pedonali ad opera di un pulmino turistico deve essere lo spunto, superato il necessario cordoglio, a parlare di segnaletica stradale a Roma (e, in verità, in Italia); a parlare in senso lato delle prescrizioni imposte da un Codice della Strada spesso superato, mai in linea con le necessità, sovente più attento ai diritti degli automobilisti che alla garanzia di sicurezza stradale.





Cosa è successo? Pomeriggio, Corso Vittorio, il cuore della città. Una ragazza attraversa lungo le strisce pedonali per tornare a casa. Pare, ma non è certo, che abbia attraversato col rosso. Pare, ma non è certo, che fosse distratta con la testa piegata sullo smartphone. Pare, ma non è certo, che l'autista del pulmino andasse oltre i limiti di velocità anche perché se fai i 50 all'ora (o forse lì ci sono proprio i 30 all'ora) non puoi maciullare un corpo in quel modo e soprattutto se rispetti i limiti anche se qualcuno ti attraversa davanti mentre hai tu la precedenza, hai il tempo di evitarlo.





Mentre gli inquirenti stanno cercando di capirci qualcosa sempre barcamenandosi tra filmati rabberciati e immagini di sorveglianza di pessima qualità vista l'assenza cronica in città di un sistema di CCTV avanzato, approfittiamone appunto per riflettere sulla segnaletica. Convinti che la segnaletica abbia avuto in questo grave incidente un ruolo, da capire quanto rilevante e decisivo.





Tutti gli abitanti di Roma con più di trent'anni erano abituati a vedere gli attraversamenti pedonali ai semafori segnalati a terra da strisce di attraversamento tratteggiate. Oggi non si sa bene per quale motivo quelle linee sono quasi tutte state sostituite dalle classiche strisce pedonali, volgarmente dette zebre. Non sappiamo quale sia stata la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte di una ragazza in Corso Vittorio Emanuele quello che sappiamo per certo è che sul luogo dell'incidente a terra sono disegnate le strisce che secondo il codice della strada Titolo 1. art.3 comma 3. definiscono il diritto di precedenza del pedone rispetto ai veicoli.





Il pedone se guarda a terra e non guarda il semaforo sa che i veicoli devono fermarsi. La stessa cosa è successa a chiunque di noi, solo dopo aver fatto due passi per attraversare sulle strisce ci siamo accorti che c'era anche un semaforo. Il conducente del veicolo d'altro canto vede il semaforo verde ed è convinto che nessuno provi ad attraversare nonostante la presenza delle zebre.





Esiste una normativa chiara? Approfondendo ho scoperto che il secondo l'articolo 191, art.1: “quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali”. E allora quando il traffico è regolato da semafori i pedoni dovrebbero fermarsi, ma come può saperlo chi attraversa se dà per scontato, magari essendo sovrappensiero, di avere precedenza sulle strisce? Insomma: se io vedo delle strisce possono essere portato semplicemente a guardare a sinistra e a destra, per controllare che non ci sia nessuno, e non di guardare in fondo all'attraversamento per capire se oltre alla segnaletica orizzontale ve n'è una, prioritaria, verticale.





non ci sono semafori e le linee tratteggiate ai semafori e negli attraversamenti pedonali. In modo tale che sia chiaro visivamente, anche per i tanti che purtroppo camminano distratti per mille motivi, quando si ha la precedenza e quando bisogna alzare il capo e cercare le indicazioni di un semaforo. Ricercando in rete ho scoperto che non si tratta di una questione banale. Ad esempio a Melbourne hanno iniziato a cancellare le zebre per tornare alle vecchie strisce tratteggiate. A Londra, tanto per dire, non esistono zebre in corrispondenza dei semafori. Dovremmo allora chiederci se per evitare tragiche morti non sia necessario tornare anche qui a Roma a scelte più semplici e chiare: mettere le strisce doveci sono semafori e le linee tratteggiate ai semafori e negli attraversamenti pedonali. In modo tale che sia chiaro visivamente, anche per i tanti che purtroppo camminano distratti per mille motivi, quando si ha la precedenza e quando bisogna alzare il capo e cercare le indicazioni di un semaforo.