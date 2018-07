Il Comune non spende i 40 milioni per l'emergenza abitativa stanziati dalla Regione (e fa bene!)

C'è solo un ente sul territorio italiano più losco, doppiogiochista, menzognero del Comune di Roma pentastellato, la Regione Lazio zingarettiana. Pensate come stiamo messi bene: i peggiori amministratori locali tutti concentrati a stressare un solo povero unico territorio; nella fattispecie la capitale d'Italia.

Il precendente assessore alla casa della Giunta Zingaretti, terrorizzato dai movimenti per la casa (e non possiamo biasimare, gentaglia violenta e pericolosa), aveva approvato una serie di provvedimenti scandalosamente a favore di chi aveva illegalmente occupato immobili negli anni passati. In passato lo abbiamo denunciato e solo per questo ci siamo beccati le rappresaglie legali da parte della Regione. Contro i blog civici ci si scaglia con tanto di avvocatura regionale, contro gli occupatori nada, anzi si fanno norme a favore.

Le norme poi sono state finanziate e il finanziamento è stato girato al Comune di Roma. Il Comune avrebbe dovuto dunque, con la controfirma dell'assessore responsabile e dei relativi dirigenti, assegnare dei finanziamenti mettendo sullo stesso piano chi ha occupato immobili illegalmente e chi è stato composto - magari dormendo in macchina - ad aspettare che il loro posto in graduatoria scorresse.

Ovviamente nessun dirigente sano di mente e non voglioso di essere perseguito legalmente avrebbe mai potuto mandare avanti un provvedimento del genere e dunque bene ha fatto l'amministrazione Raggi ad ignorare la delibera ed a rimandare al mittente il trappolone regionale fatto solo per mantenere buoni rapporti tra alcuni politicanti di quart'ordine e la mafietta tutta romana degli occupatori.

Peccato che i soliti noti, residuati bellici di Sel e dintorni che oggi si propongono come alternativa al Movimento 5 Stelle al potere (ogni riferimento a Amedeo Ciaccheri è voluto), sono partiti con le loro intemerate senza vergogna. Incuranti del fatto che così facendo insultano e umiliano chi ha davvero bisogno, a fronte di chi se n'è sempre approfittato utilizzando il disagio per costruire potere e consenso.

La Regione invece di giocare allo scaricabarile col Comune, compilando leggi inattuabili e poi dando la colpa al Comune per non averle attuate, dovrebbe ridistribuire le case popolare anche in base alla metratura visto che oggi sono pensate per nuclei di 5 o 6 persone che non esistono più ( quello insomma che si sta facendo a Bologna proprio in questi giorni ), dovrebbe sostenere maggiormente chi vive in strada, dovrebbe trasferire con maggiore puntualità le risorse per il sostegno agli affitti. E invece nulla di tutto questo. E invece si approvano norme per sostenere l'illegalità e la prepotenza delle occupazioni abusive, che solo in parte a Roma danno risposte ai bisogni sociali ma in larga parte servono come strumento di ricatto, di potere, di serbatoio di consenso per la buona riuscita di manifestazioni e competizioni elettorali. Come atroce strumento di pressione alla faccia di chi ha bisogno davvero. E poi si pretende anche che questa politica ignobile, ideata dalla Regione, venga attuata dal Comune che dovrebbe metterci la faccia a livello di responsabilità legale. Bella forza. Per fortuna non ha funzionato: se volete, cari amici della Giunta Zingaretti, regalare le case a chi occupa prendendo per i fondelli le decine di migliaia di famiglie che sono in lista d'attesa per una casa popolare fatelo voi direttamente no?! Perché chiederlo al Comune?