Dopo una settimana abbiamo fatto un video a Corso Vittorio dove è morta Caterina Pangrazi

Davvero con una immensa tristezza nel cuore ci siamo avvicinati alle strisce pedonali (per modo di dire) dove una settimana fa ha perso la vita Caterina Pangrazi travolta da un pulmino turistico. Già, a caldo, avevamo provato ad ipotizzare qualche riflessione riguardante la segnaletica , oggi siamo andati sul posto a filmare i cambiamenti del contesto dell'incidente a una settimana dal terribile accadimento.





In Italia c'è un modo di dire, tremendo e cinico: "ci deve scappare il morto". Ovvero deve succedere un fatto gravissimo prima che qualcuno si smuova finalmente per risolvere strutturalmente una anomalia. Ebbene a Roma questo detto non vale. Non vale più. Anche se ci scappano i morti, e ce ne scappano tantissimi, le cose non si toccano minimamente. Vale per tutta la città, dal centro a Piazza Istria passando appunto per Corso Vittorio. La gente muore ammazzata e nessuno fa niente, il valore della vita umana stessa ha assunto dei contorni e delle sembianze davvero meschini in questa città. Vai dopo una tragedia di questa portata sul "luogo del delitto" e dovresti trovare controlli, multe a chi insiste a sgarrare, decoro e dignità almeno di fronte ai fiori che ricordano il morto.





Nulla di tutto questo. Davanti ai mazzi che commemorano Caterina ci sono le strisce pedonali totalmente cancellate; sia su una carreggiata che sull'altra (guardate le foto) ci sono vetture, furgoni e van parcheggiati con due ruote sul marciapiede e due nella preferenziale. Sembrano "innocue" soste selvagge alla romana, in realtà sono auto che tolgono totalmente la visibilità su quelle strisce. Il pulmino che è sopraggiunto aveva - come quasi sempre accade - il solito furgone del carico e scarico piazzato in mezzo alla strada a togliere la visibilità sulle strisce? Ma ci rendiamo conto quanto è pericoloso? Eppure tutto Corso Vittorio (ma anche Via Nazionale e mille altre strade) è così: pieno zeppo di auto, furgoni e van dovunque alla rinfusa a creare un caos visivo che è nemico giurato della sicurezza stradale.







Ma oltre alle foto guardate il video. Cinque minuti verso mezzogiorno di oggi. Il passaggio dei bus turistici è continuo, sono il corrispettivo romano delle "grandi navi" per Venezia (ammesso che le grandi navi siano davvero così nocive) solo che delle grandi navi parlano tutti e c'è un dibattito culturale e urbanistico da anni, dei bus turistici molto meno e la città continua a pagarne conseguenze immense. Invece di sbrigarci a far passare la Metro C sotto Corso Vittorio (quanti anni ci hanno fatto perdere i Cinque Stelle, indecisi a tutto?), lo lasciamo in queste condizioni: percorso da motorini sfreccianti, da furgoni di ogni genere, da autobus di tutte le dimensioni, pieno di gente che passa col rosso (fate caso nel video), praticamente tutti i negozi chiusi (quale commerciante investe in questa fogna?); i cartelli stradali piegati pronti a crollare sulla carreggiata. Una devastazione. E con la gente che muore ammazzata se per una volta si distrae ad attraversare la strada.