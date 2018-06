Vi ricordate il famoso sottopasso unica "grande opera" della Formula E all'Eur? Eccolo oggi

Vi ricordate il Gran Premio di Formula E all'Eur. Grazie ai Cinque Stelle abbiamo perso le Olimpiadi (un indotto da 4 miliardi, capace di risollevare la città), abbiamo perso lo sviluppo di Tor di Valle (un indotto da 1,5 miliardi, con un impatto maggiore di Expo Milano 2015), ma abbiamo guadagnato secondo la loro narrazione la Formula E, nuova panacea per l'Eur e la capitale.





In realtà l'impatto economico dell'evento è minimo sia a livello di turismo così che di riqualificazioni urbane. Basti dire che l'unica "grande opera" realizzata in funzione della manifestazione è stata la riapertura di un sottopasso. Avete capito bene, non la realizzazione, ma la riapertura. Praticamente hanno preso uno dei tanti sottopassi romani ridotti a mostruosa latrina, l'hanno ripulito, l'hanno ripittato, ci hanno messo delle telecamere e ci hanno mandato la sindaca con la fascia a inaugurarlo.





Ehggià, sindaci, assessori, dirigenti e capi azienda che inaugurano... la ripulitura di un sottopasso. Neppure a Rieti il sindaco inforca la fascia tricolore quando gli operai del comune ripuliscono un sottopassaggio pedonale, a Roma sì, a Roma è un evento, a Roma è grande opera, a Roma è svolta contro il degrado.





Ma se sto sottopasso era una grande opera come mai oggi è ridotto come lo vediamo in queste foto? Forse perché la cialtronaggine che ha praticamente sempre connotato chi ha amministrato questa città oggi è una cialtronaggine al quadrato?