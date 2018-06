Un nuovo polo culturale. Appello per la pedonalizzazione di Largo Ascianghi

Largo Ascianghi è il cuore culturale della città. O per lo meno uno di cuori culturali. E lo sarà ancor di più in futuro. Largo Ascianghi è insomma il cuore culturale emergente della città. Largo Ascianghi oggi è un parcheggio. Come tanti altri luoghi simbolici e cruciali dell'identità cittadina, è trasformato surrettiziamente in autorimessa volgare, cafona, disordinata e puzzolente.





Chiediamo a tutte le realtà di qualità che vi affacciano di richiedere con noi al Primo Municipio e all'Amministrazione Comunale (caaaapirai...) un progetto di pedonalizzazione della piazzetta. Sarebbe davvero un piccolo sogno urbanistico capace di creare un luogo simbolico e dalla forte pregnanza sociale e culturale in un periodo in cui istituzioni e presidi culturali vengono meno nell'ordine di uno a settimana.





Ma perché Largo Ascianghi è così centrale? Innanzitutto per la sua posizione. Ne Porta Portese, ne Trastevere, ne Aventino, ne Testaccio. Largo Ascianghi è baricentrale rispetto a tutte queste aree importanti per i flussi diurni e cruciali per i flussi notturni della città.





Su Largo Ascianghi poi affacciano istituzioni culturali vecchie e nuove, private e pubbliche della città con una sinergia potenziale enorme. C'è il Cinema Nuovo Sacher con la sua programmazione di qualità sia invernale che estiva nell'arena, c'è il nuovo WEGIL, progetto culturale peculiare inventato dalla Regione Lazio all'interno in una delle architetture più strepitose di questa zona: la Gil di Luigi Moretti. C'è poi il Palazzo degli Esami, nuovo mega contenitore di proprietà CDP che ospita mostre popolari di grande richiamo, non è una roba di chissà quale livello culturale, ma ha il merito di portare nell'area, altrimenti molto appannaggio di una frequentazione iper giovane, anche famiglie e persone con un'età media maggiore. Non bisogna dimenticarsi che qui arriverà anche tutto il gruppo del Cinema America che a breve aprirà il suo spazio in quella che fu la Sala Troisi. E tutta la città sa quale è l'energia che i ragazzi dell'America sono capaci di catalizzare. Un apporto incredibile per l'area, pensate che concentrazione di pubblici, di spunti e di offerta. E poi non trascuriamo che qui sul piazzale affaccia un piccolo albergo, l'Hotel San Francesco, che ha appena iniziato specifici lavori di riqualificazione e che a breve aprirà un interessante progetto di ristorazione e bar in tutto il suo piano terra chiamato Jacopa





Insomma dire che ce n'è abbastanza è dire poco. Immaginatevi un piazzale pedonale con un buon arredo urbano e i tavolini all'aperto magari del bar dell'Hotel o del bar del Sacher e poi uno schermo con le proiezioni gestite dall'America visibili anche da chi qui transita sulla strada in tram o in auto. Con l'edificio di Moretti ben illuminato così com'è già il Palazzo degli Esami. E poi qui tra qualche anno ci sarà la grande sede della Quadriennale che si appresta con un grosso finanziamento del Ministero a riqualificare gli ex arsenali pontifici subito dentro Porta Portese e con affaccio sul fiume, per non dire dell'ex hangar aeronautico che Hitler regalo a Benito Mussolini, spostato qui tanti anni fa e sul quale da oltre 10 anni insiste un progetto di riqualificazione a centro culturale. Mille progetti per un'area della città cresciuta disordinatamente, senza costrutto, sull'ex sedime ferroviario che portava alla ex Stazione Trastevere (oggi abbandonata anche lei a causa dell'incapacità della Giunta e del Municipio e tristemente murata per evitare occupazioni ma pronta speriamo a portare presto ulteriore sviluppo e la struttura alberghiera di rilievo di cui una zona così ha bisogno). Un clamoroso polo culturale, quello della Quadriennale e dell'Hangar, che potrebbe essere anche fisicamente collegato all'hub di Ascianghi con dei passaggi attraverso le mura. E a cosa lo vogliamo collegare, a quella specie di sfasciacarrozze che è oggi Largo Ascianghi?





A Roma i sogni sono realizzabili con due lire perché la situazione è talmente malconcia che anche togliere 20 posti auto sgangherati e risistemare una piazzetta significa restituire dignità ad un luogo ed alle decine di migliaia di persone che ogni settimana lo frequentano.