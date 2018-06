Quel tratto di Tevere oggi spazzatura che Caudo avrebbe trasformato in rigenerazione urbana

Il progetto per le Olimpiadi di Roma 2024 immaginato da Giovanni Caudo e Ignazio Marino era strepitoso. Ecco perché era il favorito se Virginia Raggi, contravvenendo a quanto detto in sede di campagna elettorale, non lo avesse annullato. Il progetto di Roma 2024 avrebbe fatto a Roma ciò che Expo 2015 ha fatto a Milano: una rinascita civica e economica complessiva e diffusa. Avrebbe cambiato il paradigma, avrebbe sovvertito la situazione, avrebbe mutato la partita.





Ma quale era la parte più interessante del progetto? Dove sarebbero arrivati i maggiori benefici. Sarebbero arrivati proprio nel III Municipio, il municipio che oggi va al voto, il municipio che oggi vede candidato proprio quel Giovanni Caudo che ne avrebbe fatto svoltare il futuro in caso di probabile assegnazione dei giochi olimpici.





Il progetto strabiliante consisteva nella realizzazione di un grande parco fluviale tra Salaria e Flaminia. In quel tratto di fiume nel quale il Tevere scorre placido in mezzo a monnezza architettonica, discariche, mignotte e capannoni fatiscenti. Anche Sky è fuggita da questo schifo non più tardi di qualche mese fa.





Qui sarebbe nato il Villaggio Olimpico. Un villaggio olimpico connesso in maniera straordinaria con le aree dove si sarebbero poi svolte le gare (recuperando moltissime strutture di Roma 1960). Un villaggio olimpico adagiato lungo le due rive verdi del fiume e tagliato da una ferrovia urbana efficiente collegata direttamente con Piazza del Popolo passando dai campi sportivi dell'Acqua Acetosa, dai Parioli, da Villa Borghese. Un sogno.





Ma ci sarebbe stato di più. Perché la qualità del progetto olimpico mandato all'aria dalla sciagura-Raggi si misurava in ciò che sarebbe successo dopo il 2024. Gli edifici dedicati all'alloggio degli atleti infatti si sarebbero trasformati in città giudiziaria. I tribunali e le corti si sarebbero spostate qui. Avrebbero liberato le ex caserme di Prati e la raccapricciante città giudiziaria di Piazzale Clodio (dove sarebbero state possibili notevolissime riqualificazioni immobiliari con enorme vantaggio per i conti pubblici e per l'imprenditoria privata) e si sarebbero spostate in una luogo ameno, verde, sereno laddove oggi sono in un luogo angosciante, denso, lercio, affollato. La nuova città giudiziaria lungo il parco fluviale sarebbe stata poli collegata con una efficiente linea su ferro (già esistente!) con Piazzale Flaminio. Significa che gli avvocati, che oggi sciamano con miliardi di scooter tra un angolo e l'altro di Prati rendendo il Rione semplicemente un inferno, avrebbero potuto raggiungere le aule comodamente con pochi minuti di metropolitana pur rimanendo con gli studi a Prati ma anche potendo spostare gli studi lungo tutta l'asse della ferrovia ad esempio a Parioli.





Anche solo per la visione, allo stesso tempo utopistica e realizzabile, di questo eccellente progetto, Caudo meriterebbe di stravincere le elezioni di oggi nel III Municipio. Andate a votarlo convintamente e fatelo votare. Non capita tutti i giorni di avere la fortuna di poter scegliere una persona di questa levatura per amministrare il proprio territorio. I cittadini del III Municipio non si facciano scappare l'occasione. Sarebbe gravissimo.