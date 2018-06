Miracolo a Carlo Felice. Storia del parco più bello di Roma (che ha bisogno di te)

Tra la cattedrale di San Giovanni e la basilica di Santa Croce in Gerusalemme c'è un parco nato nel 1999 laddove un tempo c'era una fatiscente rimessa Atac. La zona era pericolosa, degradata, losca. Da una parte, su uno spiazzo, qualche giostra e una sala giochi di malaffare. Così fino al Giubileo, poi la rinascita. Uno spazio di squallore si trasforma in giardino delle Mura. Fantastico. Passano gli anni, diminuisce l'interesse, decresce la qualità delle amministrazioni, il parco finisce nel caos e nel degrado. Nascono però un gruppo di cittadini che si costituiscono in associazione e si mettono ad un certo punto a manutenere. Loro.

No il Comune, no il titolare del chiosco, no il Servizio Giardini, no la Soprintendenza di Stato cheppure è competente sulle Aureliane. I volontari ormai da anni si autotassano, comprano macchinari, riparano quelli danneggiati, interloquiscono con Ama, Acea, Comune, Municipio, chiedono donazioni, acquistano attrezzature. E la domenica c'è il banchetto per le donazioni e per ritirare i sacchetti Ama e mettersi pulire. La gente passa un po' di tempo al parco e poi si ferma a sistemare un pezzetto di area verde. Anche qui si è partiti lottando contro i romanari intendiamoci ("aho ma chettefrega, ma lassaperde, pagamio le asse no E allora ti basta!), ma ora la situazione è decisamente più rosea dal lato del coinvolgimento delle persone, dai bambini agli anziani, dai ragazzi ai disabili. Anche se, sebbene il parco splenda e ci sia sempre qualcuno a rotazione a dare una mano, c'è sempre un immenso bisogno di aiuto da parte di tutti. Anche perché parliamo di un giardinone di quasi due ettari, non uno scherzo.

Naturalmente la burocrazia, che è nata per aiutare realtà di qualità come queste e si svela per l'incubo che è. I volontari si danno da fare ma ora sono costretti ad assicurare chi lavora per loro (normativa sul Terzo Settore), disincentivando tutto il volontariato saltuario. Poi ci sono le chiusure: il comune ha assegnato apertura e chiusura ville ad una associazione, l'associazione passa ad una certa specifica ora a chiudere, peccato che molti giorni alla settimana a quell'ora ci sono concerti, aperitivi e happening di qualità organizzati dall'associazione. Basterebbe lasciare ai volontari l'onere di chiudere ad esempio.





Non avere nessuna attenzione da parte dell'amministrazione ("una volta siamo andati, ci hanno fatto parlare con un consigliere d'opposizione, figuratevi..") è un danno specie per chi si fa il mazzo a strisce e non vede riconosciuti i propri sforzi, ma non impedisce una vastissima frequentazione in un luogo molto compromesso. Il parco era diventato spettrale, ora è pieno di gente di ogni età e tipologia.

L'associazione che ha in adozione il parco, come dicevamo, ha bisogno d'aiuto, e questo vuole essere un appello.





Sia perché le attività di tutti i giorni richiedono ore e soldi (scarseggiano entrambi), sia perché ci sono in progetto nuovi benefits nel giardino: ripristinare l'impianto di irrigazione - fondamentale! -, installare un campo da calcetto, un campo da bocce e tavoli da ping pong.

Indipendentemente da tutto quello che si farà, il risultato è strabiliante sotto ogni punto di vista. Chissà se Sora Pinù ha deciso di passare qui a dare un'occhiata, chissà se si è resa conto che tutti i parchi dove non mette le mani il Comune sono affascinanti mentre quelli in capo al Comune sono tutti sgradevoli? Qui i volontari - senza aiuto ne un "grazie" da parte del Comune - fanno tutto, puliscono tutto, svuotano i cestini, seguono il giardinaggio, provvedono a pagare quando c'è da pagare.