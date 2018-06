Mettono un elettricista a prendere decisioni sul traffico. E la Roma-Fiumicino bloccata da giorni

Vi scrivo per rendervi partecipi della situazione creatasi da qualche giorno sul Viadotto della Magliana dopo la decisione dell'Undicesimo Municipio di dare il via libera alla sperimentazione di 60 giorni del restringimento della carreggiata.





La scelta, sconsigliata dall'ANAS ma applicata nel tratto di Roma-Fiumicino non gestito da Anas bensì dal Comune di Roma, consiste in alcuni jersey e bande sonore poste nel punto di maggior traffico del viadotto, pensati per canalizzare il traffico verso una sola carreggiata. Nonostante siano passati solamente pochi giorni dall'inizio della sperimentazione, i disagi per chi percorre quel tratto di strada sono già enormi, con un traffico aumentato esponenzialmente a qualsiasi ora della giornata. Personalmente percorro quel tratto di strada quotidianamente per arrivare alla metro e poi dirigermi verso l'ufficio, un'avventura che si è ormai trasformata in un incubo. I tempi di percorrenza sono arrivati a toccare un'ora, con file che spesso partono de Parco de Medici o anche dallo svincolo del GRA. Tutto questo con le scuole chiuse.





La portata di tale disastro è tale da aver mobilitato circa 340 cittadini riunitisi in un gruppo Facebook. Protagonista assoluto delle nostre disavventure è Marco Zuccalà, consigliere pentastellato che ha più volte smentito le nostre lamentele, nonostante queste fossero accompagnate da foto e video a qualsiasi ora del giorno. Parliamo di una persona che parlando dei risultati della sua opera ha risposto dicendo "scommettiamo che tra qualche mese le cose cambieranno!?", come se si trattasse di Scommettiamo Che. Zuccalà sembra avere troppo da perdere per ammettere il fallimento della sua opera, mentre il Presidente del Municipio non risponde ai messaggi. Ovviamente l'opposizione si sta buttando sulla questione ma solo per cercare di accaparrarsi qualche consenso in più.





Il dato sconcertante è però uno: che un partito che di solito di presenta come quello della politica dal basso e dalla parte dei cittadini, stia lasciando proprio quei cittadini in balia di scelte e decisioni scellerate, prese su un tratto di strada più volte segnalato come a rischio crollo e che necessiterebbe di tutt'altre iniziative.





Per adesso, l'unico risultato di questa "politica dal basso" è quello di aver portato in Municipio, con poteri decisionali decisamente superiori alle sue possibilità, una persona che in passato ha fatto l'elettricista e l'agente immobiliare. Insomma, qualificato.

FRANCESCO





*Caro Francesco,

solitamente siamo molto favorevoli alle canalizzazioni del traffico, e anche noi come il consigliere speriamo che le cose si assestino. Certo a giudicare dai risultati dei primi giorni di sperimentazione qui sembra che chi ha fatto i calcoli (li hanno fatti?) abbia sbagliato qualcosa. Decisamente.