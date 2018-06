Luigi Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico è una notizia terribile per Roma

Sarà molto facile nei prossimi mesi, e al sopraggiungere dei primi disastri, ironizzare su Luigi Di Maio che per primo "lavoro" fa il Ministro del Lavoro. Ma questo già surreale fatto non esaurisce i rischi e le minacce che l'imbarazzante individuo pone specialmente verso la nostra città.

Di Maio, infatti, non è solo Ministro del Lavoro, ma anche Ministro dello Sviluppo Economico. Cioè non è solo successore di Giuliano Paoletti, ma anche di Carlo Calenda. Un ruolo da super ministro senza precedenti per un personaggio che non ha mai fatto nulla nella sua vita.

Quando avete smesso di ridere o di pianificare il modo più onorevole di espatriare, possiamo giudicare quale impatto questo possa avere su Roma.





Il Ministro dello Sviluppo Economico, infatti, è soggetto che ha in charge i tavoli e i dossier più scottanti che riguardano la Capitale. A partire dal Tavolo per Roma. Dipendono dal MISE anche tanti regolamenti, tante circolari e decisioni riguardanti le attività economiche della città.





Di Maio in questi anni si è dimostrato molto vicino ad alcune realtà produttive di Roma. Esattamente a tutte quelle realtà produttive che con il loro apporto ai limiti della legalità, con la loro imprenditoria di rapina, con la loro capacità straordinaria di interlocuzione con la peggiore politica hanno ucciso l'economia della città gettando la capitale in un medio evo che non ha eguali a livello occidentale. Balneari, cartellonari, bancarellari, tassinari, callarrostari, pubblico impiego inefficiente e via dicendo. Una marmaglia informe di squallidi in-prenditori che lucrano su beni pubblici (le spiagge, i marciapiedi, il mare e tutte le concessioni) senza dare nulla in cambio alla collettività e anzi restituendo solo concorrenza sleale e degrado.

Di Maio si è sempre distinto per un supporto fattivo alle richieste corporative, anti-concorrenza e anti-europee di questi individui, fino al punto da diventare autentico idolo delle più imbarazzanti famiglie "imprenditoriali" della città come molti contenuti sui social dimostrano. Vogliono uscire dalla moneta unica e dall'Europa per realizzare uno staterello mafioseggiante dove chi ha concessioni pubbliche ottenute chissà come non ha nulla da temere dalla concorrenza e dal mercato, una economia chiusa, protetta e medievale che penalizza tutti a vantaggio di pochi, ma quei pochi in grado di spostare voti, denaro nelle tasche dei partiti, consenso alla bisogna. Questo è ciò che rappresenta il nuovo Ministro dello Sviluppo.





Per la città di Roma è una notizia terribile. Arriveranno sostegno e supporto non per l'economia sana, innovativa, giovane, che sta sul mercato, no, ma per tutti questi soggetti che vivono da decenni inaccettabili situazioni di privilegio; categorie impresentabili che il Movimento 5 Stelle ha da sempre finto di combattere salvo poi allearcisi un istante dopo la vittoria alle elezioni (la parabola della inquietante figura di Andrea Coia dice moltissimo in questo senso). Ma soprattutto arriveranno, a Roma, soldi a fondo perduto per ripianare danni, disastri e perdite della amministrazione Raggi. Aziende come Atac e Ama invece di avere lo stimolo per essere risanate, resteranno coacervo di inefficienza, corruzione e perdita economica perché tanto arriveranno i decreti del MISE a ripianare i buchi di bilancio. Non sarà più necessario rendere efficienti le partecipate (per farlo occorre perdere consenso, tanto consenso, intaccando le sacche di privilegio e il consenso è l'unica cosa che interessa ai movimenti populisti) perché tanto arriveranno i denari dal ministero, poco importa se poi a pagare saranno i nostri figli.

Oggi è un giorno di grande festa per tutte quelle forze oscure, ma in realtà molto ben intelleggibili e individuabili, che hanno ridotto Roma nelle condizioni inaccettabili e raccapriccianti in cui si trova. Hanno un loro alleato nel ministero più strategico. Hanno la certezza che le cose non cambieranno e che potranno ancora a lungo mettere in scena una situazione che non ha eguali in Italia e al mondo. In cambio non dovranno far altro che continuare a votare come pattuito.