La ridicola e patetica lagna per la chiusura del Cinema Maestoso

Si perdono 8 posti di lavoro (otto!) e si smarrisce un presidio culturale. Queste sono le contestazioni che si fanno alla chiusura del Cinema Maestoso. Su questa base si catalizza la ennesima insostenibile protesta sempliciotta di politici e cittadini Una struttura fatiscente, marcia, pericolosa, fuori norma, dove nessuno realmente entrerebbe a vedere un film senza rischiare di prendersi il tetano.





"Un tugurio abbandonato e malgestito" come ammettono anche i cittadini che pur raccolgono le firme per evitarne la chiusura.





Peccato che la chiusura dei cinema - oltre che a situazione di mercato relative alle abitudini dei consumatori - dipenda in larga parte anche dalle situazione ambientali circostanti. Il cinema Maestoso è stato lasciato morire a causa di degrado, abbandono, sciatteria, ambulanti, affissioni abusivi, cartelloni illegali, graffiti sui muri, scarsa illuminazione, arredo urbano da quinto mondo.

Invisibile dalla strada (e questo ha anche conseguenze gravi dal punto di vista commerciale, è evidente), ricoperto di lamiere di furgoni euro zero dei peggiori ambulanti del mondo, il Maestoso è stato "difeso" dai cittadini quando era troppo tardi. Ovviamente la politica va appresso. Oggi, ultimo giorno di proiezioni del cinema, il PD è impegnatissimo nelle sciocche e tardive proteste. Solo azioni simboliche, inutili se non dannose. Peccato che è stato lo stesso partito a contribuire a far si che la situazione diventasse questa.





Dove erano i comitati e i politici che oggi protestano a favore del Cinema quando bisognava davvero protestare per far sì che di fronte al cinema ci fosse un'area di rispetto. Perché chi si muove ora non ha raccolto firme per eliminare le bancarelle di pijamas, panciere e mutande che rendevano squallida la zona sconsigliando a chiunque di frequentarla specie la sera? Perché si è consentito per decenni l'umiliazione di questo tratto di Via Appia (noi su Roma fa Schifo invece lo abbiamo denunciato decine di volte con foto e video) e ci si sveglia ora? Perché chi oggi piange per 8 posti di lavoro perduti non si rende conto che una situazione di profondo degrado come quella che vede protagonista questo tratto di Via Appia Nuova determina la perdita di non 8 ma forse 80 o magari 800 posti di lavoro?





Se chi protesta (quelli che frignano oggi sono gli stessi che si stracciavano le vesti quando lo storico teatro\cinema venne riadattato a multisala: sacrilegiooh!) non capisce quali sono le specifiche e peculiari priorità della protesta staremo sempre a piangere sul latte versato come in questo caso. Peraltro ricoprendoci di ridicolo. Se si tiene davvero ai posti di lavoro perché non si fanno barricate contro la merdaglia bancarellara che devasta l'economia della città generando povertà, declino, morte commerciale e depressione? Se si tiene alla cultura perché si lascia che un presidio culturale venga sotterrato di degrado oltre ogni limite e dignità? E perché ci si lamenta solo quando tutto è perduto?





Auspici per la strepitosa struttura di Riccardo Morandi sull'Appia? Un grande investimento immobiliare, una seria società di development, norme facilitate per trasformare questo spazio: appartamenti, negozi e l'obbligo di ripristinare una parte cinematografica sostenibile. Ovviamente con la certezza per gli investitori di avere il marciapiede libero della zozzeria che c'è oggi. Normalità in tutto il mondo evoluto, utopia a Roma: avremo in realtà uno spazio abbandonato, che genererà ancor più degrado, che deprimerà ulteriormente i corsi immobiliari circostanti, che massacrerà il già massacrato commercio di prossimità e che magari verrà occupato dalla solita camorra dei "Movimenti per la Casa". Ma tutto, anche un esito così, è considerato a Roma meglio di uno sviluppo economico sano. Perché a Roma lo sviluppo economico è "speculazione". Amen.