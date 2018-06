I grillini hanno perso le elezioni? In realtà potrebbe non essere affatto vero

Ferma restando la scoppola clamorosa rimediata dai pentecatti in occasione delle elezioni appena svoltesi, forse è necessaria una analisi un pelo più approfondita delle enormi e radicali differenze tra III Municipio e VIII Municipio.





Nel III Municipio Giovanni Caudo si è affermato con un bel vantaggio sul secondo classificato. Secondo classificato che è l'incolore esponente del centro destra, non la esponente del Cinque Stelle che è crollata nei consensi. Qui l'impresa di Caudo e la debacle pentastellata è evidente e chiara. In primis perché Caudo ha avuto pochissimo tempo per affermare il suo nome, il suo progetto e la sua figura; in secundis perché qui la Sindaca si è spesa in tutto e per tutto. È passata più volte, mettendoci la faccia; ha nominato la ex minisindaca Capoccioni come responsabile dei progetti speciali del Municipio dopo che si era dimessa compiendo una forzatura istituzionale all'insegna della consueta volgarità in stile Raggi; ha inaugurato strade e parchi per supportarne le campagna elettorale. In tutta risposta ha raggranellato percentuali ridicole. Il messaggio politico che arriva dunque dal III Municipio vale doppio. Sia per l'avviso di sfratto che i cittadini hanno inteso mandare a Virginia Raggi, sia per l'attestato di stima che i cittadini hanno inteso tributare all'esperienza amministrativa precedente essendo Giovanni Caudo un rappresentante simbolo di quell'epoca politica, un epoca politica che ci ha messo fortemente la faccia tra l'altro (Marta Leonori, Estella Marino e lo stesso ex sindaco Ignazio molto schierati per Caudo: ma non avevano perduto il contatto con la città?). Un risultato eroico considerando che tutta quella storia era data per morta, considerando che il PD doveva “sparire” e altre vaticinazioni. Ora Caudo deve però vincere il ballottaggio, anzi lo deve stravincere. E allora il messaggio arriverà ancora più chiaro a chi fa finta di non sentirlo.





Molto diversa è la situazione nell'VIII. La situazione è talmente diversa che secondo noi lì ha vinto il Cinque Stelle, hanno vinto le sue idee, poco importa se rappresentate da un'altra persona e con altri simboli. Garbatella, a Roma, è un fatto politico a se stante. Feudo elettorale inscalfibile grazie a scambi di piaceri e favoritismi odiosi di alcuni residuati bellici di Rifondazione Comunista, continua a fare storia a se. Grillini e ex vendoliani qui sono culturalmente fusi da tempo. Il povero ex presidente Pace ha cercato di governare questo territorio con raziocinio e si è scontrato col fuoco di fila delle opposizioni e di una parte, proprio quella parte centrosocialara e movimentista, del Movimento 5 Stelle stesso. Le derivazioni risalgono politicamente a figure come quelle di Smeriglio e di Catarci, il quale dopo alcuni anni di ottimo governo (qui su Roma fa Schifo lo consideravamo un mito ai tempi di Alemanno e lo lodavamo un giorno si e uno no) è stato evidentemente richiamato all'ordine ed è tornato – forse invecchiando male e ricordando i tempi di quando era giovane – a sfoggiare l'atteggimento da okkupatore. Risultato: proprio questo municipio rappresentava invece che un alleato un'autentica spina nel fianco negli anni delicati di Marino. Una colpa, per Catarci, imperdonabile; un rumore di fondo che ha contribuito a indebolire la più qualitativa esperienza amministrativa della città negli ultimi anni. Così come allora anche oggi la parte più oltranzista del centrosinistra, coalizzata culturalmente con le follie utopistiche delle ideologie grilline erano contro chi voleva semplicemente governare in nome del bene comune. Prima è toccato a Ignazio Marino, poi a Paolo Pace. Oggi questa parte politica ferma mentalmente a certi anni Settanta si è ripresa il territorio che è sempre stato suo, ma è sbagliatissimo mettere sullo stesso piano i due risultati. Ciaccheri è nel suo profondo grillino a tal punto da aver promesso, in caso di vittoria, di coinvolgere nel governo del Municipio niente meno che Paolo Berdini, ovvero la figura a cui si deve l'attuale situazione di depressione, perdita totale di speranza per il futuro e declino economico della città di Roma, la figura che ha ricoperto di bugie contribuendo alla sua brutalizzazione l'eccellente progetto dello Stadio della Roma, delle Torri dell'Eur e, giusto per restare nel territorio del Municipio, del progetto di Piazza dei Navigatori e della Ex Fiera di Roma che grazie a Berdini (che ha semplicemente applicato le richieste di Catarci-Ciaccheri-Smeriglio) resterà per sempre abbandonata in nome dello "abbassamento delle cubatura", un modo di parlare di urbanistica risalente a 40 anni e in voga ormai solo a Roma presso i salotti ideologizzati della pseudo sinistra che sinistra non è perché blocca lavoro, opportunità, sviluppo e merito.





Avete capito bene: Berdini è stato il principale fautore dello sbullonamento degli ottimi progetti di Caudo e Ciaccheri ha dichiarato in campagna elettorale che collaborerà proprio con Berdini . Ecco perché abbiamo sempre in queste settimane sostenuto esclusivamente Caudo e solo Caudo. Un conto una sinistra europea, moderna, orientata al merito e allo sviluppo sano; un altro conto una sinistra irrispettosa delle regole (per i propri amici, ma giustizialista per tutti gli altri), avvelenata contro chi investe, che considera sviluppo e meritocrazia come dei pericoli identitari e che blocca qualsiasi attività a meno ché non sia svolta dai propri lacché di sempre.





C'è un abisso tra i due candidati di centro sinistra che sono usciti vittoriosi (Ciaccheri ha avuto due anni di tempo e dunque ha vinto al primo turno, in totale assenza di campagna elettorale e di concorrenza) da questa tornata elettorale. In un caso c'è la città che guarda al domani e valorizza le proprie esperienze amministrative più evolute, in un altro caso c'è una città impaurita, depressa e ferma che torna indietro su posizioni che non sono di nessuna capitale europea. I candidati grillini avranno pure perso, ma il problema non sono le persone, il problema sono le idee e se le ridicole, dannose e folli idee grilline trovano terreno fertile nel territorio del centro sinistra, come si dice a Roma, è un cavolo e tutt'uno.





Se la sinistra invece di guardare all'Europa guarda al medioevo grillino potrà forse vincere in enclave tipo il quartiere della Garbatella di Roma, ma la pagherà carissima a livello nazionale. Nel VIII Municipio i grillini avranno anche perso, ma hanno vinto le loro idee marce e malate. Adottate da una sinistra che guarda indietro, che favorisce chi occupa e chi è abusivo, che ostacola la libera impresa, che non comprende l'importanza cruciale e strategica delle trasformazioni urbanistiche e della rigenerazione urbana.

-->