Rubrica Proteste Stupide. Come quella per l'abbattimento di Villa Paolina a Viale 21 Aprile

Bisognerebbe fare un blog apposito, o per lo meno una sottosezione di Roma fa Schifo esclusivamente dedicata alle proteste assurde dei romani. Il romano è un cittadino abbastanza pronto a protestare, ma mai e poi mai sulle cose davvero serie e profonde. Mai. Sempre sulle idiozie, sulle robe simboliche, sulle questioni di principio, mai nel merito, mai sulle faccende che davvero cambiano faccia alla partita del destino della propria città.

Guardate Roma in questi ultimi due anni. Raggi l'ha seviziata, torturata, le ha tolto ogni residua, plausibile e futuribile speranza di risorgere un domani. Eppure tutti muti. Dai partiti all'ultimo cittadino. Poi però basta un qualcosa che ha un qualche minimo e patetico valore simbolico e si presta all'indignazione condivisa (una delibera sulla Casa Internazionale delle Donne) e tutti si sollevano, l'angoscia serpeggia, la protesta monta, la piazza si riempie. Così come il nostro cuore si riempie di tristezza, la tristezza di chi legge chiaramente in filigrana che questa città non ce la può fare.





Un'altra protesta piuttosto ridicola - ne parleremo nei prossimi giorni - è quella contro la chiusura del Cinema Maestoso, per tacere delle ignobili petizioni contro un parcheggio interrato che si sta progettando e speriamo realizzando a fianco del già esistente parking Ludovisi, fino ad arrivare alla protesta per la demolizione e ricostruzione di Villa Paolina, un villino degli anni Venti ignorato per novant'anni (tant'è che come tutto il resto della zona è immerso in un contesto di profondo degrado) e oggi trasformatosi in un bene culturale inestimabile da tutelare a tutti i costi visto che è oggetto di un progetto di demolizione e ricostruzione. Politici, presidenti di municipio, comitati, intellettuali, associazioni (Italia Nostra in testa ovviamente, come ti sbagli!?). Tutti mobilitati perché una società ha ottenuto il permesso per demolire l'edificio e ricostruirlo in virtù della legge del Piano Casa regionale.





A Viale XXI Aprile i cittadini non protestano per la manutenzione delle strade, non protestano per gli ambulanti, non protestano per il verde abbandonato, non protestano per la doppia fila o per i cartelloni abusivi, non protestano per i cassonetti, per i catafalchi gialli della raccolta indumenti, per la monnezza dovunque, per i graffiti sui muri. No. Ma se qualcuno acquista un piccolo palazzo e legittimamente prova farci su un progetto di sviluppo immobiliare apriti cielo: chi sembrava morente, silente o dormiente si risveglia come per miracolo con tutto il suo novello senso civico. E col massimo dell'energia. Roma non deve cambiare mai, soprattutto deve rimanere capitale incontrastata del degrado più assoluto. Così fa comodo a chi manovra.





Dopo le tante protesta tuttavia i costruttori sono tornati sui loro passi e hanno incaricato fior di urbanisti di ripensare il progetto iniziale che effettivamente cambiava molto le dimensioni dell'edificio rispetto all'originale. Le nuove proposte riguardano un edificio più in linea con i circostanti, più studiato, più colto, molto più basso. Tuttavia il Comune invece di accettare le modifiche al progetto, sta puntando a bloccare la demolizione tout court con una Determina dirigenziale. Ovviamente il blocco non reggerebbe al TAR e così facendo (è il solito comportamento ideologico, cui l'amministrazione ci ha abituato), vincendo al tribunale amministrativo, il costruttore verrebbe autorizzato a procedere. Già, ma non col nuovo progetto più sostenibile e opportuno, bensì proprio col vecchio, il primo presentato, quello che ha scatenato le proteste. La rigidità del Comune non potrà insomma che fare gravi danni alla città e gravi esborsi di spese in studi legali e quant'altro con la nuova giunta.





E perché la politica fa questo? Per demagogia, per populismo, per ideologia, certo. (Così si potrà dire: "noi ci abbiamo provato, ma i magistrati hanno dato il permesso al costruttore di andare avanti". E come fa la vecchissima politica si scaricherà la responsabilità). Ma anche per rispondere alle proteste idiote dei comitati e della gggente. Proteste di retroguardia, insomma, mirate solo a distruggere e non a costruire alcunché creano dei danni gravissimi e legittimano la politica a comportarsi in maniera pavida.

E c'è una cosa che i cittadini non hanno minimamente considerato: la trasformazione urbana genererebbe quasi 700mila euro di oneri concessori. Significa avere le risorse per riqualificare le strade, significa connettere quest'area al pezzo già riqualificato (grazie ad un parking interrato, per l'appunto!) di Viale 21 Aprile, significa trasformare Largo 21 Aprile - oggi un incrocio squallido - in una piazza come non è mai stato.





Non dialogare col privato, dunque, significa perdere soldi in cause legali perse in partenza, significa bloccare il territorio, impedire la creazione di nuovi posti di lavoro, impedire il miglioramento dell'arredo urbano del quartiere e, in definitiva, favorire la realizzazione del primo progetto depositato, molto più impattante dell'ultima versione. E la Soprintendenza? Che dice? E' stata sentita? Prima di revocare il progetto il Comune di Raggi e Montuori ha domandato a Prosperetti se gradisce o meno la nuova progettualità? O si rischia di stoppare un progetto che piace alle belle arti per poi vederne realizzato, via TAR, uno invece sgradito?





Insomma, prima di protestare, informatevi bene. Molto bene. Altrimenti finite nella "Rubrica Proteste Stupide" di Roma fa Schifo...