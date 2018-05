Raduno di 150mila Neocatecumenali a Tor Vergata sabato scorso. Ecco com'è oggi l'area verde

Le mancanze di AMA e le mancanza totali di organizzazione della città si dimostrano in tutta la loro drammaticità non solo nel centro di Roma e nelle aree residenziali, da settimane sommerse di pattume, ma anche in estrema periferia, anche a seguito di grandi eventi dimostrando la totale incapacità di saperli gestire.





Qui siamo nello stupendo pratone di Tor Vergata. Stupendo per posizione, per collocazione paesaggistica, stupendo per il profilo sullo sfondo delle meravigliose ma purtroppo abbandonate Vele di Santiago Calatrava (del resto gli edifici alti rovinano il panorama, specie se firmati dai più grandi architetti del mondo, sostiene la nostra Sindaca). Qui sovente si svolgono, da vent'anni a questa parte, grandi eventi e raduni sotto l'egida del Comune di Roma e talvolta del Vaticano. L'ultimo si è svolto sabato scorso ed è stato il raduno dei Neocatecumenali. Ha partecipato anche Papa Bergoglio.











Ebbene come hanno lasciato l'area verde i 150mila Neocatecumenali venuti qui da mezzo pianeta? Come la potete vedere. Una autentica favela, una discarica a cielo aperto. Poi ieri è venuta la pioggia, tanta pioggia, e tutta la rumenta è così ben penetrata nella falda e nel terreno. Di ti... AMA. E così sia.