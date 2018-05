Lo stupendo nuovo giardino di Villa Blanc. Nuovo schiaffo alla feccia dei comitati romani

La questione è assurda e tipicamente romana. E come tale merita un piccolo approfondimento.





La villa è stata costruita a metà ottocento e poi rilevata dal conte Alberto Blanc in persona come residenza privata in un terreno che un tempo era decisamente fuori città. Dopo la sua morte circa 100 anni fa la villa è passata per numerose mani fino ad arrivare a quelle dello Stato. La cosa assurda è che lo Stato poco dopo la regala alla Luiss per 6 miliardi di lire 1997) e i romanari ignoranti invece di prendersela con lo Stato che l’ha svenduta, hanno dichiarato guerra alla Luiss che, in quanto privata, aveva guarda un po' un fine “privato” (come è giusto che sia avendola comprata legittimamente).





La Luiss dopo aver vinto qualsiasi causa in tribunale contro comitati surreali che chiedevano l'esproprio proletario di un bene privato, ha avuto anche il merito di dare uno schiaffo a questi emeriti imbecilli regalando un pezzo di parco e aprendolo al pubblico in ottemperanza con una convenzione col Comune di Roma firmata nel 2011.





Quindi ora la villa in sè ultravincolata è diventata una meraviglia di università che già crea ricchezza e lavoro per la città mantenendo una qualità altissima (tra le poche cose che a Roma mantengono una qualità altissima ahinoi).

E nello stesso tempo una parte del parco è stato aperto al pubblico. E a differenza dei parchi del Comune è perfetto e manutenuto per la gioia di tutti i cittadini. Inclusi quelli dei comitati "a difesa" di Villa Blanc.





Si poteva ottenere ancora di più? Probabilmente sì, ma con altri cittadini, con altro impegno civico, con altri comitati. I comitati romani urlano al lupo al lupo, chiedono l'esproprio, fanno esposti strumentalizzando l'assurda burocrazia italica, vanno al tar non come strumento di difesa bensì di intimidazione e ripicca, considerano una università di eccellenza come uno speculatore edilizio. In altre città il comitato civico si sarebbe seduto al tavolino con la controparte, avrebbe detto: "siamo orgogliosi di avervi, siamo disposti a convincere tutta la cittadinanza di quanto è positivo il vostro arrivo, ma dateci qualcosa di fattivo in cambio, dimostrate che ci tenete anche voi come noi". E magari oggi avremmo avuto tutta la villa aperta e altri servizi ancora.





I comitati a Roma sono per lo più così. Praticamente mai li troverai contro i veri costruttori-cancro della città (ma sempre in prima fila quando si fa un progetto urbanistico e architettonico di qualità); quasi mai contro i cartellonari, i bancarellari, i balneari, i callarrostari. Zero esposti e ricorsi al tar contro doppia fila e altri problemi reali che deprimono la città. Però si scagliano per decenni contro... la Luiss. Forse l'unica eccellenza rimasta a Roma che dovrebbe avere massima tutela e dovrebbe essere vista come vanto e orgoglio da una cittadinanza evoluta. Semplicemente trogloditi, punto.