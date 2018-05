Il bus alla brace di Via del Tritone e quella strana revisione a novembre

Ci sono una serie di piccole (piccole?) anomalie che riguardano l'autobus andato a fuoco stamattina a Via del Tritone. Grazie alle immagini diffuse da tutti i media (purtroppo in tutto il mondo) siamo riusciti a risalire poi alla targa e con la targa in mano, utilizzando banalmente il Portale dell'Automobilista (i nostri lettori sono implacabili) siamo risaliti a tutti i dati del veicolo.





Cosa emerge dal sito del Ministero dei Trasporti? Emerge che il mezzo ha avuto una recente revisione che però presenta alcune particolarità. In primo luogo la revisione è stata ripetuta, in novembre, a distanza di una settimana. Ma oltretutto il chilometraggio è davvero poco coerente: mentre nelle altre revisioni annuali i km erano regolarmente in progressione e riportati con precisione, all'ultima revisione regolare e passata il mezzo è stato registrato con un chilometraggio approssimativo, tanto approssimativo da essere addirittura inferiore rispetto a una settimana prima.





Visto che Atac ha dichiarato di aver aperto un fascicolo sui fatti di oggi a Via del Tritone, forse questi possono essere degli elementi interessanti perché ci sono due cose che tornano poco: la revisione è stata ripetuta due volte (perché?) e nella seconda volta è stata imputata con un chilometraggio impossibile (perché?).