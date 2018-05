Casale dei Cedrati a Villa Pamphili. La storia allucinante che tutti dovrebbero conoscere

Tutti a Roma dovrebbero approfondire la storia che sta dietro al Casale dei Cedrati. Tutti dovrebbero perché la storia è paradigmatica e quintessenziale di come funziona questa città atroce e meschina: burocrazia folle, tempi assurdi, tolleranza totale verso chi fa male e accanimento verso chi fa la qualità, norme scritte coi piedi utilizzate come clava contro chi ancora investe invece che minimizzate nel loro impatto nefasto, imprenditori di eccellenza che dopo anni di calvario mollano e lasciano così campo libero ai tanti sciacalli pronti a subentrare. Quintessenzialmente Roma. Questa storia racconta la vostra città. State a sentire...





Cosa è successo al Casale dei Cedrati? Quale è la vicenda di questo stupendo spazio dentro Villa Pamphili una villa che, come abbiamo spiegato , avrebbe un enorme bisogno di attività economiche al suo interno così come tutti gli spazi verdi a Roma?





Per scoprire tutta la storia occorre riavvolgere il nastro del tempo per quasi due decenni. Erano i tempi del Giubileo del 2000 quando questo casale venne restaurato. Ovviamente con soldi pubblici.





Nel 2001 il Casale è pronto per essere aperto. Ma la funzionaria Sovrintendenziale decide che è meno rischioso per lei lasciare tutto chiuso. Il Casale, appena restaurato con denari pubblici, viene tenuto in abbandono fino al 2013.





Nel 2013 finalmente un bando. Lo vince la compagine composta da Coopculture e da una associazione nata da alcune donne di Monteverde.





Nel 2014 si chiude l'accordo con la Sovrintendenza. A differenza di altri soggetti (ogni riferimento alla Casa delle Donne è puramente voluto), il Casale dei Cedrati pagherà un fior di affitto alla Sovrintendenza (2000 euro al mese) e sarà obbligato a fare parecchie attivitità culturali oltre che quelle di ristorazione.





Dopo due anni di calvario burocratico il Casale riesce ad aprire a dicembre 2015. Era tenuto in abbandono dunque i lavori richiedono 300mila euro ulteriori. Uno spazio stupendo ne scaturisce: gastronomia di buon livello, spazio espositivo con mostre di qualità, cura del verde e soldi nelle casse dell'amministrazione al posto di un bene pubblico in abbandono.





















Dopo l'apertura da tutti i fronti arrivano gli attacchi alla nuova struttura. Invece di sostenerla e fare i ponti d'oro a chi portava lavoro, qualità e riqualificazione a spese zero per le casse pubbliche (anzi pagando ogni mese un affitto!), il Municipio XII inizia a massacrarla in maniera feroce e inspiegabile (evidentemente non posso aprire progetti di grande respiro senza aver unto a dovere dove bisogna ungere, e questo non viene tollerato; significherebbe un precedente), la Sovrintendenza Comunale fa lo stesso e ci si mette anche la Soprintendenza di Stato visto che come sa chi è passato da qui un pezzo dell'antico casale appoggia sull'Acquedotto dell'Acqua Paola, di proprietà dello Stato italiano. Il resto lo fanno le allucinanti associazioni banditesche che dicono di difendere Villa Pamphili ma che in realtà lavorano per interessi loschi distantissimi dal bene comune: Roma è piena di queste realtà di finto impegno civico che in realtà quasi sempre giocano di sponda con l'imprenditoria criminale e con la politica corrotta. Abbiamo più volte raccontato il modo ignobile con cui i così detti "comitati di quartiere" si comportano in città.





A

rriva un esposto (ovviamente anonimo) per abusi edilizi durante i lavori di ristrutturazione (una rampa disabili che prima non c'era ed era obbligatoria per la messa a norma). Arriva poi un giorno alle 8 del mattino la Municipale del XII Municipio e mette a verbale che nel Casale non ci sono attività culturali in corso: il Casale aveva un intero piano espositivo, con mostre di livello seguite da curatori e recensite su riviste di settore , ovviamente alle 8 del mattino non c'erano gli artisti a lavoro nella mostra (perché avrebbero dovuto?).

E' il segnale: la cosa non s'ha da fare. Nelle ville romane si possono tollerare solo i camion bar e gli abusivi, chi fa qualità è destabilizzante per tutto un oliato sistema costruito da decenni. La magistratura apre un fascicolo e mette immediatamente i sigilli (se voi denunciate un abuso edilizio vero potete aspettare anche trent'anni!), la Sovrintendenza prende atto e toglie la concessione ai vincitori del bando. Casale dei Cedrati, dopo soli 2 mesi di apertura, deve chiudere: in fumo due anni di lavori e 300mila euro di investimenti oltre che 14 posti di lavoro. Le associazioni in difesa di Villa Pamphili, esultano per il risultato raggiunto.





Avete capito bene: a Roma, capitale intercontinentale della camorraglia e degli abusi di ogni genere in ogni singolo settore economico a partire da quello edilizio, la magistratura ha sequestrato un centro culturale con ristorazione impeccabile, dentro Villa Pamphilj, che in soli due mesi aveva fatto decine di attività e riqualificato l'area, per via di una risalita per disabili forse non correttamente autorizzata. A Roma, nella città dei bancarellari, dei cartellonari, dei balneari, dei palazzinari, dei palazzi occupati. Proprio così.





Ma ci sono anche un tot di storie parallele. Nel bando che ha assegnato il Casale c'erano altri casali della Villa assegnati. Se tutto fosse andato in porto Villa Pamphili avrebbe cambiato faccia con nuovi servizi, nuove destinazioni, nuova qualità, tanti posti di lavoro. Gli altri vincitori dei bandi, ad esempio quelli di Casale Giovi, ricevono però lo stesso trattamento: attacchi devastanti dagli uffici tecnici del Municipio XII, controlli vessatori della Municipale, esposti anonimi. A differenza di quelli del Casale dei Cedrati, i gestori di Casale di Giovi rinunciano, scappano a gambe levate pur avendo speso 60mila euro fino a quel momento. Se oggi andate a Casale Giovi ( se non potete cliccate qui ) potete vedere i risultati di questa follia, i lavori lasciati a metà di un altro bellissimo progetto pieno di contenuti culturali e gastronomici di tutto rilievo che non vedrà mai la luce perché se a Roma fai le cose di buon gusto e pulite rischi di prosciugare la pozzanghera melmosa di chi lucra da sempre sulla disonestà e la bruttezza. E sono tanti, e sono potenti.





Negli stessi anni addirittura un ulteriore bando, riguardante altri casali abbandonati (la villa ne è così piena che se li metti a reddito sul serio risolvi il debito del Comune di Roma in 10 anni!) viene annullato dall'amministrazione in autotutela visto quello che era successo col bando precedente. Le acque sono definitivamente avvelenate e le speranze di rientrare nella normalità dopo episodi simili sono al lumicino. Nessun pubblico amministratore si prenderà mai più la responsabilità di far uscire dal degrado e dall'abbandono le decine di beni di proprietà comunale incastonati nella grande Villa Pamphili. È molto più comodo per tutti lasciarli lì.





Dopo quasi un anno e mezzo, a maggio 2017 il TAR da totalmente ragione ai gestori del Casale dei Cedrati. Con un sentenza durissima contro l'amministrazione Comunale che addirittura rinuncia a ricorrere al Consiglio di Stato giusto per dirvi il livello di cattiva fede. A ottobre 2017 anche la magistratura torna sui suoi passi e toglie i sigilli.





Il Casale può riaprire, semplicemente ripristinando le piccole anomalie contestate (uno scivolo per carrozzine per disabili e una porta in legno al piano superiore montata per separare due ambienti e creare una stanza sicura dove riporre la tecnologia). I gestori chiedono alla Sovrintendenza, la Sovrintendenza rimpalla col Muncipio, il Municipio rimpalla con la Soprintendenza di Stato, l'assessore alla cultura da mesi dice che vuole risolvere ma evidentemente è debolissimo rispetto allo strapotere ignobile degli uffici e degli apparati. I Cinque Stelle al governo - benché la sindaca si fosse interessata alla cosa proprio in campagna elettorale nel 2016 e dunque conosca perfettamente la faccenda - non fanno nulla di nulla per due anni. Però poi la sindaca, senza alcun merito, è andata a farsi bella al nuovo Palazzo Merulana (ormai aprono solo spazi culturali privati, l'amministrazione è immobile) senza sapere forse che i gestori - Coopculture - sono gli stessi "abusivi" dei Cedrati. Chissà se tra breve faranno chiudere e getteranno di nuovo nell'abbandono pure il nuovo museo della Fondazione Cerasi... Ad oggi comunque Casale dei Cedrati ancora non riesce ad aprire, alle sollecitazioni dei titolari nessuno risponde in Sovrintendenza e negli altri enti, ci si diverte a torturare degli operatori onesti che avevano portato qualità e speranza ad un pezzo di Villa Pamphili. A breve si passerà alle vie legali entrando in un ginepraio ancora peggiore.





Il Casale è piombato intanto di nuovo nel degrado più profondo (vedi video qua sotto e confrontalo alle foto sopra), serviranno ancora molti lavori per ripristinarlo per la terza volta. Il parco circostante è in condizioni disperate e le antiche serre si sono di nuovo riempite di senzatetto e sbandati per la gioia delle associazioni banditesche che fanno il bello e il cattivo tempo a Villa Pamphili così come in mille altri luoghi di Roma sotto ricatto e sotto il giogo di personaggi ideologizzati più indicati per un sano TSO che per una attività civica volta allo sviluppo e alla qualità urbana.









Il degrado non deve cambiare, l'abbandono non deve lasciare la città, il disagio, la disoccupazione (ai Cedrati 14 persone hanno perso, senza alcun motivo, il loro posto di lavoro), il declino sono il brodo primordiale perfetto dove far crescere in coltura i bacilli della corruzione. Se si iniziano a sistemare le cose a guadagnare sono le persone per bene, di qualità, leali, oneste; se si continuano a tenere le cose come stanno continuano a guadagnare i banditi che hanno sempre guadagnato. Ecco tradotta la logica della burocrazia romana che tiene alla larga dalla città gli investitori, che scoraggia l'arrivo di società e di capitali stranieri (non sarebbero disposti a venire a patti con l'economia della corruzione), che gode di una legislatura contraddittoria e incomprensibile che lascia enormi spazi di interpretazione a chi deve attuarla. In tutto questo la politica, spesso complice spesso insipiente spettatrice, sta a guardare senza fare nulla. Limitandosi a contare le scorie che episodi come questi lasciano sul territorio.





Non ci sarà più un bando per assegnare i casali abbandonati di Villa Pamphili visto il caos del bando di cui abbiamo parlato: nessun pubblico amministratore si metterà in queste beghe; se pure un giorno ci sarà non ci sarà più nessun imprenditore onesto disposto a partecipare visto il calvario cui sono stati sottoposti gli imprenditori prima di lui, e così ci sarà spazio libero per gli squali. Gli unici capaci di sopravvivere in un acquario simile. Inutile dire che queste storie non le racconta nessuno.





LA PROSSIMA DOMENICA 27 MAGGIO AL CASALE DEI CEDRATI SI SVOLGERÀ UNA MOBILITAZIONE PER CHIEDERE LA RIAPERTURA. CI VEDIAMO A VIA AURELIA ANTICA 219 DALLE 10 ALLE 13 . CHI NON PARTECIPA È COMPLICE DEI FURFANTI CEH CI AMMINISTRANO E DI CHI GLI PERMETTE DI COMPORTARSI DA CAMORRISTI IN QUESTA MANIERA VESSANDO CHI OFFRE ECCELLENZA E ONESTÀ E LASCIANDO OGNI GIORNO SEMPRE PIÙ SPAZI ALL'IMPRENDITORIA MAFIOSA CHE STA UCCIDENDO LA CITTÀ.





Se domani poi il Casale potrà mai riaprire, nessuno risarcirà chi ha investito nell'utopia di poter ancora realizzare normali attività economiche sane nella città di Roma.





PS. Con le associazioni di cui sopra, con i comitati di cui abbiamo raccontato, Sora Pinuccia Montanari, la nostra prestigiosa assessore all'ambiente, sta scrivendo il Regolamento del Verde. Lo sta scrivendo con loro. E ci potete mettere le mani sul fuoco: sarà un regolamento gradito a questi personaggi da ospedale psichiatrico e lontanissimo da qualsiasi esperienza che possiamo vedere e godere in ogni parco di Vienna, in ogni parco di New York, in ogni parco di Londra e così via. Una nuova, ulteriore, definitiva condanna. L'ergastolo civile.