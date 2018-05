Amianto all'Esquilino. Interi condomini condannati e l'edificio è pure del Comune

Ciao a tutti della zona... abito in via Principe Umberto all'Esquilino e scrivo perché sono molto preoccupata per ciò che viviamo ogni giorno nel nostro Rione...

Purtroppo vi devo segnalare la presenza di una grande tettoia contenente eternit (amianto) appartenente a un edificio chiuso e sottoposto a sequestro (l' ex Cinema Apollo) a pochi metri dall'affaccio del mio appartamento nel quale risiedo.

Questa tettoia esiste già dal lontano 1981, anno in cui io e la mia famiglia ci trasferimmo.



L 'attuale stato conservativo della tettoia presenta rotture evidenti con asportazione di materiali, lastre abbandonate in eternit in evidente stato di sfaldatura, detriti friabili che spolverano polveri sottili cancerogene e che nessuno da molto tempo si preoccupa di far rimuovere...

Tale situazione oltre a pregiudicare il decoro cittadino, crea un gravissimo allarme nella popolazione per il pericolo che incombe su tutti coloro che risiedono nella zona. E' scientificamente dimostrato, infatti, che l'esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (fibrosi polmonare carcinoma polmonare) e delle membrane sierose principalmente la pleure!

Io purtroppo sono 40 anni che vivo qui e purtroppo i miei genitori sono deceduti per tumore (addominale e polmonare) e all'interno dello stesso palazzo anche altri condomini deceduti per tumore polmonare.

Dopo continue segnalazioni effettuate dagli amministratori e condomini negli anni scrivendo alla Procura della Repubblica, Arpa, Asl, Carabinieri...non si è mai proceduto ad una bonifica e smaltimento di questi materiali, nonostante i progetti di recupero edilizio del famoso Cinema Apollo erano stati già da molto tempo resi noti!

Nel palazzo vivono 25 famiglie, tra cui molti bambini... nella zona siamo molti di più e non è assolutamente pensabile continuare a subire una situazione di assoluta emergenza di natura salutare. ANGELA



*Cara Angela,

in tutto il mondo quell'edificio sarebbe valorizzato, trasformato, riqualificato. Tutti termini che a Roma sono visti come fumo negli occhi. La cosa più "simpatica"? Quando si è parlato di trasformare l'ex cinema in altro sono stati spesso gli stessi residenti a opporsi...

-RFS