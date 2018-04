Miracolo! Un giardino pubblico impeccabile nel cuore di Roma. Come è potuto accadere?

Trovare uno spazio pubblico ben curato, con gestori capaci, seri, preparati, meticolosi, nel cuore della città, con servizi ai turisti e ai cittadini e provare, allo stesso modo, rabbia. Roma è capace anche di questo.

Ci è successo ad esempio tra il Palazzaccio e Castel Sant'Angelo, sotto la strepitosa architettura piacentiniana della Casa del Mutilato. Lì ci sono dei giardini creati tanti anni fa, in occasione del Giubileo del 2000 e firmati da Paolo Portoghesi assai più gradevoli di molti edifici realizzati dallo stesso. Ma la questione non riguarda il progetto dei giardini, bensì la loro impeccabile manutenzione.





L'atmosfera è quasi straniante. Tutto lindo, tutto curato, tutto verde mentre a pochissimi metri (basta entrare nei giardini di Castel Sant'Angelo che in qualsiasi luogo del pianeta terra verrebbero tenuti come un salotto) c'è lo schifo romano che tutti abbiamo imparato a conoscere e molti a sopportare.





Come mai c'è questa situazione? La risposta è presto data: questo giardino non è curato dal Servizio Giardini di Roma Capitale, la pulizia non è affidata ad Ama, botanici, giardinieri e vivaisti no c'entrano nulla col Comune. Il Comune, o meglio il Municipio quando ancora in questo punto si chiamava Diciassettesimo, si è limitato a fare un avviso pubblico e ad assegnare le attività culturali (c'è un palco dove si fanno attività letterarie e culturali) e la gestione del bel chiosco bar. L'hanno spuntata degli imprenditori di eccellenza, già gestori della libreria Invito alla Lettura su Corso Vittorio Emanuele. Oggi, con l'aiuto di professionisti e seguendo loro in prima persona la manutenzione, si prendono cura di tutto questo ampio pezzo di verde dove, come si dice in questa città quando ci sono cose belle, "non sembra di stare a Roma". Il Municipio concesse la gestione economica del bar, ma in cambio chiese potatura, manutenzione e derattizzazione. E poi continuò a fare seri controlli. Tutto qui. Al bar sono anche gentili e fanno lo scontrino fiscale, due faccende molto rare a Roma purtroppo.





Perché la rabbia, dunque, visto che sembra davvero una bella storia? Semplice: perché un progetto simile potrebbe essere replicato praticamente in tutti i parchi pubblici di piccole e medie dimensioni della città. Con questo sistema potresti risolvere lo schifo dei giardini di Piazza Indipendenza così come Piazza Vittorio, potresti riqualificare Villa Aldobrandini e il Parchetto di Via Statilia, potresti recuperare finalmente Piazza Dante il Parco della Resistenza e così ad elencare decine e decine di aree (vi ricordate il nostro articolo su Piazza Cairoli di qualche giorno fa?) solo per restare al centro storico. E invece non si fa. Non si fa per burocrazia assurda, non si fa per norme allucinanti, non si fa per incapacità. Ma soprattutto non si fa per ideologia. La città è piena di persone che considerano questo aberrante, che odiano l'attività privata anche quando fa del bene in primis al pubblico. Noi siamo nati ormai 10 anni fa per cercare di scalfire questa mentalità diffusa che un tempo era un muro impenetrabile e oggi inizia a mostrare crepe e segni di ammaloramento. Lo buttiamo giù tutti assieme?