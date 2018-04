L'incredibile video da Piazza Cairoli trasformata in discarica. Orrore a Via Arenula

Davvero raccapriccianti queste immagini girate lo scorso mercoledì sera all'ora di cena in una delle piazze più centrali della città. Raccapriccianti ma anche ormai per certi versi normali. Per primi i romano stanno facendo il callo a questo stato di cose e - da come hanno sempre dimostrato di fare - sembrano perfettamente in grado di accettare di buon grado il declino profondo della loro città. Quando si cerca di fare qualcosa di nuovo e civile insorgono tutti, ma quando la situazione precipita non si allarma nessuno.





Ma oltre a guardare con attenzione alle condizioni di questa piazza, dobbiamo cercare di approfondire il motivo per cui si è arrivati a questo. Un motivo, ancora una volta, emblematico e che ci aiuta a raccontare il perché di uno stato di cose che non ha eguali in nessuna città italiana ed europea. Uno stato di cose fatto insieme di ideologia, sciatteria, stupidità a palate e totale incapacità amministrativa e mancanza della seppur minima visione.







Questa piazza era stata ripulita grazie ad un accordo tra il Primo Municipio (la piazza è di competenza comunale, ma il Municipio si era preso diciamo la briga) e il Ministero della Giustizia (che tra l'altro ha sede a pochi passi). A manutenerla ci pensavano dei detenuti ed effettivamente la situazione era diventata più che dignitosa. Arrivati al governo della città gli honesti che ben conosciamo hanno imposto la fine della convenzione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.





Colpa della Raggi e della ghenga di personaggi inqualificabili che la circondano? Certo. Ma il Primo Municipio non ne può uscire da eroe. L'accordo che era stato concluso era efficace ma non strutturale, si prestava infatti (come è successo) a venire smontato dal primo amministratore cialtronesco che sarebbe subentrato. Come abbiamo spiegato mille volte su queste pagine per rendere strutturale la manutenzione "conto terzi" delle aree verdi bisogna trasformare le arre verdi in una scommessa anche economica, con operatori che abbiano tutto l'interesse a tenere le aree pulite e manutenute. Funziona in tutto il mondo e nei pochi casi in cui la cosa è applicata a Roma funziona anche a Roma. Si tratta di scalarla su tutta la città in maniera diffusa. Non c'è altro modo per ripristinare la dignità. Tra l'altro sarebbe un processo virtuoso perché volto a dare maggiori servizi ai turisti e incrementare i posti di lavoro. Un approccio che è la norma in tutto il mondo ma che è guardato male a Roma. Con le conseguenze che questo video racconta: è meglio continuare ad alimentare le nostre stupide ideologie anti mercato, anti sviluppo e anti privati e vivere sommersi nella monnezza? O cambiamo mentalità il prima possibile isolando i tanti che per loro interesse alimentano queste sciocchezze e queste paure, o andrà sempre peggio.