L'imbarazzante bocciatura del Tribunale al concordato Atac. Tutte le carte da leggere

Nei giorni scorsi abbiamo sentito parlare tantissimo di Atac e del concordato preventivo immaginato per in qualche modo evitarne la bancarotta che, dopo essere stato compilato a fronte di spese enormi da parte di chi ha pagato (ovvero noi), è stato sonoramente bocciato dal Tribunale fallimentare che doveva accettarlo. Anche con toni quasi di scherno.





Senza Atac gran parte della mala politica romana rimane senza orizzonti, soldi, senso, appigli. Le malversazioni che Atac ha appalesato in passato sono incredibili. Dalle grandi questioni dei mega appalti e dei biglietti falsificati fino all'ultimo dei pezzi di ricambio, fino all'ultimo litro di gasolio rubato nei depositi. Ogni persona che ha provato davvero a mettere a posto le cose è stato messo nelle condizioni di fuggire via. Un autentico immondezzaio che non ha senso forse più bonificare e che bisogna azzerare per ricominciare con una storia nuova. Ma la politica (anche la finta nuova politica che oggi amministra Roma) non può e non vuole fare a meno di questa mucca da mungere. Da qui l'assurdo tentantivo della Giunta Raggi che il Tribunale ha stroncato.





In altri anni il Tribunale non si sarebbe permesso di mettere così profondamente a rischio l'esistenza di questa azienda-sistema: oggi i tempi sono cambiati e il Tribunale si è comportato in maniera schietta, come potrete leggere qui sotto (attendiamo i vostri commenti). Oggi l'azienda è davvero a rischio di amministrazione controllata e fallimento: il piano fa acqua da tutte le parti e difficilmente si potrà fare di meglio entro il 30 maggio.





Anche per questo - vedrete - nella formazione del prossimo governo il Movimento 5 Stelle farà carte false, nell'ambito dell'alleanza che porterà un nuovo esecutivo a Palazzo Chigi, pur di avere per se il Ministro dello Sviluppo Economico. Perché sarà il Ministro dello Sviluppo Economico a nominare l'eventuale commissario che si occuperà di Atac. Sarà lui a decidere se sarà un commissario integerrimo o un commissario attento alla politica, al consenso, ai sindacati alla perpetuazione di una vera pozzanghera nella quale da dozzine di anni la cattiva politica di ogni colore sguazza senza vergogna.