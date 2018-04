Levatele la possibilità di stuprare la fascia tricolore

Probabilmente neppure il sindaco di Guidonia, di Formia o di Castelnuovo di Porto oserebbe tanto. Probabilmente neppure amministrando un comune di medie o piccole dimensioni un primo cittadino arriverebbe alle vette di ridicolo di indossare la fascia tricolore per inaugurare... un sottopassaggio pedonale. Un attraversamento da una parte all'altra di una strada che invece di avvenire in superficie, mediante la tipica segnaletica a zebra, avviene in interrato. Ci sono pensate, talvolta, perfino i passaggi pedonali sopraelevati. Wow. Insomma, dopo l'inaugurazione in gran pompa dei 7 cessi pubblici ( vi prego, guardate! ) ci risiamo in pieno.





fantasticooo, avete fatto un ottimo lavoro, è tutto pulito" (ha detto proprio così: è tutto pulito. Al grido di "" (ha detto proprio così: è tutto pulito. Questo è il link ma se siete deboli di coronarie non clicccate assolutamente perché il dispiacere potrebbe esservi fatale) la sindaca invece lo ha fatto. Ha calzato la fascia tricolore, che sarebbe l'abito dei momenti solenni da lasciare nella memoria civica, e ha inaugurato un sottopassaggio. Nello stesso giorno in cui la sindaca di Torino inaugurava, in una ex centrale elettrica, il mega centro direzionale di Lavazza, progettato da un grande architetto e frutto di centinaia di milioni di euro di investimenti privati. A Roma ogni progetto urbanistico è stato bloccato, ogni trasformazione urbana arenata, ciò che va avanti è solo volgare speculazione edilizia (ad esempio il progetto dello Stadio della Roma). In questo contesto deprimente e declinante, che vede Roma l'unica città incapace di intercettare (anzi bravissima a scacciare) gli investimenti internazionali, la Sindaca non si rende neppure conto di quale danno concettuale fa accogliendo come fosse una grande opera l'apertura di un... sottopassaggio!





Neppure un sottopassaggio fatto ex novo (era lì da anni, è stato semplicemente ripulito e illuminato); neppure un sottopassaggio fatto grazie agli investimenti ed al lavoro progettuale del Comune (hanno fatto tutto i privati); neppure un sottopassaggio richiesto e pensato per i cittadini (lo hanno fatto quelli della Formula E perché in cambio dell'Eur, regalatogli per organizzare il loro Gran Prix, dovevan dare cose).





"Queste sono piccole cose ma in realtà sono grandissime. E poi ci sono le colonnine elettriche, le reti hi fi". Proprio così ha detto nel video "hi fi". Perché le colonnine elettriche, roba che sarebbe normalità neppure meritevole di un tweet da parte del sindaco di Pescara, per il sindaco di Roma sono robe "grandissime".





Il danno concettuale, dicevamo, di una Sindaca che si esalta come una bambina di quattro davanti alla fontana di cioccolato di un mediocre negozio di dolciumi per turisti. E' profondo e lancinante. L'ingenuità naif vera o recitata come una scadente novela sudamericana vi sta entrando dentro.

Stanno convincendo le persone che questo è normalità. Che questo è il massimo che si può chiedere. Stanno ri-settando le vostre aspettative, i vostri desideri, i vostri bisogni, i vostri obbiettivi e soprattutto le vostre ambizioni verso il basso. "Stiamo dimostrando che Roma è meglio delle altre capitali". Per il sottopasso. Vi stanno dicendo che ripulire un sottopassaggio è cosa che merita una inaugurazione in pompa magna (poco importa se giusto sopra ci sono gli scheletri di enormi palazzi abbandonati proprio a causa del loro malgoverno) e così facendo vi stanno convincendo che tutto quello che è di più, tutto quello che ha dimensioni più ragguardevoli, tutto quello che ha una stazza grandiosa e di ampia prospettiva è "troppo" per voi, è ingiusto aspettarselo, è eccessivo. E stanno facendo tutto questo indossando i galloni della città. Della città capitale del mondo. Della città che ha fatto della grandiosità, delle grandi opere, dello sviluppo urbano un elemento di leadership globale per centinaia e centinaia di anni. Della città che ha insegnato al pianeta Terra cosa significa il termine "maestoso" e quanto la mestosità abbia un impatto sulla vita delle persone, sulle loro ambizioni, sulle loro speranze. Tutto finito nel sottopasso, sottoterra.