Ho osato chiedere uno scontrino a questo camion bar. Ecco i risultati

Volevo raccontarvi quanto mi è successo giovedì sera. Sono stata ad un concerto al Palalottomatica Il parcheggio di fronte alle entrate era totalmente in mano agli abusivi nonostante la presenza della Polizia Locale.

Alla fine del concerto mi è venuta la brillante idea di prendere qualcosa ai camion bar di fronte l'entrata del Palalottomatica. Erano cinque in tutto i banchi in fila, due sicuramente della stessa famiglia o della stessa proprietà. Era evidente. Mentre aspettavo le mie patatine fritte (5 euro a porzione! Sul serio), l'addetto alle fritture mi ha detto intanto di pagare, l'ho fatto al bancone dove servivano due ragazzi stranieri.

Ho dato le 10 euro per due porzioni patatine... e siccome non mi stava facendo lo scontrino, l'ho semplicemente richiesto!

Alla mia richiesta di scontrino ho visto il ragazzo che mi serviva in imbarazzo a disagio, come se la mia fosse una richiesta assai insolita! A quel punto si è girato verso una donna che credo fosse la proprietaria e le ha fatto: "vuole lo scontrino!". Lei ha replicato gelida: "faglielo...".

Beh, vi allego lo lo scontrino. Era il numero 5 a mezzanotte e 6 minuti! Vi assicuro che c'era la fila davanti quei camion bar e prendevano un ordine ogni quattro secondi...

*Lo abbiamo detto più volte: se davvero con le norme non si riesce (Bolkestein, delocalizzazioni, spostamenti, bandi regolari) ad aver ragione di questo autentico scandalo, sarebbe semplicissimo ridimensionarlo nella maniera più banale possibile: obbligare gli esercenti a rispettare la legge. Controllare le materie prime, torchiare dal punto di vista fiscale (al di là del caso specifico: probabilmente il contatore degli scontrino si è azzerato alla mezzanotte), controllare tracciabilità e conservazione degli alimenti, prestare attenzione ai contratti dei collaboratori. Fai questo in maniera seria, come si fa in tutto il mondo, e il problema ambulanti scompare a Roma. E vogliono farci credere che è difficile, che è impossibile, che ci vuole chissà quale riforma... Maddeché!