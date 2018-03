Tutte le bugie di Virginia Raggi sullo Stadio della Roma pur di racimolare un po' di voti

Come tutti i pessimi politicanti, Virginia Raggi cerca a ridosso delle elezioni di raggranellare i voti più facili, quelli della povera gente, quelli dei cervelli poco complessi. A Roma questi voti equivalgono solitamente a quelli dei tifosi di calcio. E allora dove puntare di meglio se non sullo Stadio della Roma?





Il primo passo della Sindaca (già sperimentato in passato quando si trattò di cacciare via la Raineri) è stato quello di strumentalizzare Raffaele Cantone. Secondo la Sindaca, ieri intervistata da Radio Radio, emittente in questi mesi trasformatasi senza vergogna in Radio Campidoglio, lo Stadio della Roma dopo lo scempio progettuale che ne ha fatto il Comune avrebbe ricevuto il "bollino" dell'Autorità Anti Corruzione. Naturalmente l'autority in questione non rilascia alcun "bollino" e Cantone si è dovuto affrettare a smentire.





Non contenta della gaffe, e vogliosa di intortare il più possibile il miope elettorato tifoso cercando di recuperare consensi in una Roma che, speriamo, dopodomani la condannerà con un consenso in crollo per il M5S, Raggi ha rilanciato pochi minuti fa sul suo profilo Facebook pubblicando un post con una serie non indifferente di bugie che ci teniamo a precisare.





800 milioni di investimento - erano oltre un miliardo e due, l'amministrazione ha fatto crollare per meri motivi ideologici (dunque i peggiori motivi!)





Aumento del Pil della città - il progetto precedente, secondo La Sapienza, aveva la forza di spostare tanta economia quanta ne ha spostata Expo2015 per Milano. Ovvero la svolta. Questo progetto, invece, è una mera operazione edilizia con pochissimo impatto reale sull'economia ma soprattutto sull'immaginario e sul percepito che è mille volte più importante.





Meno cemento, più verde - Non c'è un mq in più di verde. In compenso la retorica del "meno cemento" si risolve semplicemente nell'aver eliminato l'unica cosa davvero affascinante del progetto: tre grattacieli iconici progettati da un grande architetto e capaci di cambiare lo skyline di una delle zone più derelitte della città. La Sindaca a riguardo è stata capace di dire che importanti architetture conteporanee sono in realtà "palazzi alti che rovinano il panorama" diffondendo in una cittadinanza già retrograda e ignorante un sentimento medievale di approccio allo sviluppo urbanistico.





Opere pubbliche decisive - Falso come una banconota da sette euri! Non solo mancheranno tantissimi investimenti pubblici rispetto al progetto precedente, non solo si investirà molto meno sui trasporti pubblici ma anche i trasporti privati saranno penalizzati in maniera atroce: l'area dello Stadio non sarà raggiungibile se non dall'Ostiense. Un suicidio dovuto al fatto che pur di tagliare le tre stupende torri di Daniel Libeskind (proprio ora che Libeskind inizia a costruire la sua torre a Milano) si è consentito al costruttore di non realizzare più il Ponte di Traiano. L'area di Tor di Valle diverrà una trappola per topi e basterà un piccolo incidente sull'Ostiense per bloccare tutta l'ansa dello stadio. Dopodiché, se ci si renderà conto come ci si renderà conto che l'assetto non va bene, il Ponte di Traiano sarà costruito coi soldi dello stato. Prima pagava il privato, ora paghiamo tutti noi. Una sòla che la metà basta.





Abbiamo sboccato l'impasse di chi ci ha preceduto - Che vergogna, sindaca! Nessuna impasse, prima il progetto stava andando spedito verso la realizzazione ed era un progetto di eccellenza mai realizzato a Roma: per la prima volta in città si approntava un progetto di caratura europea. Oggi il progetto è stato trasformato in una speculazione edilizia tra l'altro perdendo due anni di tempo.





Progetto esemplare dal punto di vista infrastrutturale - Il progetto è in realtà un autentico aborto infrastrutturale. Una mostruosità che richiederà l'intervento di soldi pubblici.





A Roma riusciamo ad attirare grandi investimenti indicando noi le regole - Mai come in questo progetto le regole sono state dettate dai palazzinari costruttori. Nel progetto precedente il Comune ricavava il 30% abbondante di contribuzione pubblica rispetto all'investimento, con il progetto della Raggi quota si è più che dimezzata. Un enorme regalo ai costruttori che infatti esultano. Ma anche un regalo a Caltagirone che tutto sommato dopo questo nuovo accordo si è quietato: non si realizzeranno in fatti degli uffici direzionali di eccellenza (le tre torri di Libeskind) che avrebbero fato svalutare il suo portafoglio di uffici e spazi direzionali di mediocre qualità. Il risultato è ottenuto: Roma non avrà il suo grande business center come tutte le grandi capitali occidentali e così i palazzinari di sempre potranno continuare a affittare i loro palazzi semi fatiscenti a prezzi totalmente fuori mercato.





Occorre votare con forza dopodomani affinché arrivi chiaro il messaggio a chi ha voluto portare le lancette della città indietro di trent'anni. Il progetto Tor di Valle immaginato da Caudo e da Marino aveva le caratteristiche per far mettere alla città la testa fuori dal fango in cui è immersa. Raggi ha spinto sotto la melma una città che si stava provando a rialzare. Una scelta imperdonabile. La sequela di bugie per raccontarla diversamente sono diretta conseguenza di questo.