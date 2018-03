"Su Piazza dei Navigatori i 5 Stelle hanno fatto un regalo ai costruttori". Cronaca di una scemenza

Luca Montuori è l'assessore che resterà nella storia della città di Roma per aver apposto la sua firma sotto il progetto di Tor di Valle, ovvero la più clamorosa e ignobile speculazione edilizia che abbia interessato la capitale (e non che ve ne siano state poche eh!). Una speculazione edilizia doppiamente grave, perché proveniva da un progetto di eccellenza che l'attuale amministrazione, con Montuori alle deleghe urbanistiche, ha deciso di trasformare da slancio finalmente europeo a colata di cemento romana.

Figuriamoci dunque se siamo interessati a difendere un personaggio simile, che pur di mantenere il potere sta accondiscendendo le scelte cervellotiche, dannose, ideologiche di un gruppo di amministratori senza scrupoli. Altri danni da parte di Montuori sono quelli che si potranno contare sulla partita della Ex Fiera per tacere sulle bugie che, sul suo profilo Facebook, è stato recentissimamente capace di snocciolare sulla faccenda delle Ex Torri di Ligini all'Eur.





Insomma, non abbiamo davvero nessun interesse e nessunissima voglia di sostenere o di difendere ne una raccapricciante amministrazione ne un assessore all'urbanistica che sta inanellando danni e fallimenti, tuttavia quando qualcosa di buono viene implementato non ci vergogniamo di certo ad ammetterlo. Specie se, come sta accadendo, ad una scelta corretta seguono le solite tipiche stucchevoli polemiche. Colpevole solo di aver finalmente sbloccato il bubbone di Piazza dei Navigatori, l'assessore Montuori sta subendo un tiro al piccione incrociato onestamente ridicolo che mette insieme i soliti patetici gruppi di pressione, ex presidenti di municipio inutilmente agguerriti su posizioni di grave retroguardia e quotidiani locali che considerano un "grattacielo" (ma magari fosse!) quel che è semplicemente un palazzo di 13 piani.





Stiamo parlando, ribadiamolo, di Piazza dei Navigatori. Una piazza pensata in maniera visionaria, lungo la Via dell'Impero oggi Via Cristoforo Colombo. Doveva essere una piazza simmetrica, austera e scenografica. Con i tipici palazzi con la pianta a M per evocare il cognome del Duce. Non ci pigliate per nostalgici: siamo solo interessati alla buona architettura e durante il Fascismo, a Roma, se ne faceva. Dopo il Fascismo si è smesso di farla e noi siamo ogni giorno impegnati a domandarci il perché.

Sta di fatto che la simmetria si perse. Per vari motivi solo l'edificio nord (quello di sinistra, nella foto) venne realizzato. Sul lotto sud si procedette alla romana: un benzinaro, una baracca con dentro una mediocre trattoria con un vasto pergolato e cose così. Fino ai tempi di Veltroni: si firmò allora una convenzione con un gruppo immobiliare (purtroppo con uno dei ben noti gruppi immobiliari romani) e venne realizzato un primo edificio, poi un altro più piccolo. Doveva essere realizzato il terzo edificio (che dunque NON è un nuovo edificio cicciato fuori in questi giorni come cercano di farvi credere: c'è sempre stato a partire dai primi progetti, i primi plastici, i primi rendering di 15 anni fa) ma tutto si bloccò perché nel frattempo tutte le opere che il costruttore doveva realizzare per ottemperare alla convenzione stessa in cambio del permesso di costruire non erano state manco iniziate.





Durante gli anni della Giunta Marino, l'assessore Giovanni Caudo stava risolvendo la questione (era incappato nel fallimento Acquamarcia, altrimenti ci sarebbe riuscito probabilmente anche nel breve tempo in cui ha amministrato) e Zingaretti era stato convinto di portare nel "civic center" dei Navigatori gran parte degli uffici della Regione Lazio, in stretta relazione con l'attuale palazzo regionale sempre sulla Colombo. La città ne avrebbe beneficiato molto perché sarebbe terminata l'assurda scelta di un Consiglio Regionale oggi collocato in the middle of nowhere sulla Pisana.





Cioè non basta recuperare soldi e far ripartire una convenzione. Bisogna avere una idea di città, prima c'era. Prima.





Poi la Giunta Marino cadde. Due anni di nulla. L'interregno di Berdini, la cortina di fumo e in parte di disinformazione di stampo ideologico dell'ex presidente del Municipio Catarci (che ebbe una enorme responsabilità nel rallentare scioccamente l'ottimo progetto di Caudo) ed eccoci a oggi.





Cosa sta dunque facendo Luca Montuori? Semplice: dando seguito grossomodo a quel che stava facendo Caudo. Con qualche differenza, in peggio ovviamente: non sappiamo se il nuovo palazzo sarà o non sarà residenziale ma abbiamo dei sospetti che lo sia diventato visto che viene applicato il piano casa mentre nel progetto di Marino le quantità restavano uguali così come la destinazione d'uso. Non sappiamo se si darà seguito al grande progetto con la Regione (parrebbe proprio di no). Per il resto l'operazione è giusta: si chiude un contenzioso, si recuperano un sacco di soldi, si obbliga il proponente a fare opere e si evitano cause giudiziarie. Inoltre si fanno partire cantieri e si smuove il mercato immobiliare, evviaddio alla facciaccia brutta dei "comitati", dei bolscevichi del degrado e dei finti ecologisti alla romana.





Una cosa avrebbe potuto fare Montuori e non ha fatto? C

hiedere ai costruttori di cambiare stile architettonico (se così vogliamo chiamarlo) di questi edifici. Mentre tutte le città occidentali (basta andare a Milano) si dotano di centri direzionali di elevatissima qualità architettonica, ambiti dalle aziende di tutto il mondo, capaci di modificare in meglio la percezione che i cittadini hanno della loro stessa città, in grado di edificare una nuova identità civile, Roma da una parte blocca stupende torri di Daniel Libeskind e dall'altra sblocca, esultando, palazzi che sarebbero considerati un insulto al buon gusto a Minsk nel 1974. Ma per agire su questo bisognerebbe avere buon gusto e cognizione del ruolo dell'architettura nella città, nella società, nella costruzione di un concetto utile e civico di "bello"...





Nel frattempo, nella più totale demenza diffusa e tristezza civile, a Roma partono le petizioni contro la delibera di Montuori da parte dei soliti comitati, delle solite associazioni, della solita mentalità che ha ucciso la città ma non appare mai sazia dei suoi danni. Non ce la possiamo fare. La sensazione è davvero che non ce la possiamo fare...