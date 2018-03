Roma unica città del mondo senza rimozioni forzate. E per il futuro sarà peggio

Forse non vi rendete neppure conto di quanto sia grave. Il vostro autobus che rimane bloccato, il vostro passo carrabile occupato che vi impedisce di uscire con l'auto, le linee tramviarie ferme per un'auto posteggiata sui binari, la doppia fila che funge da infarto nelle arterie occluse del traffico cittadino, l'autoambulanza che porta vostra moglie partoriente in ospedale o vostro padre con un principio di infarto bloccata dalla tripla fila.

Da secoli ormai a Roma, la città che ne avrebbe più bisogno in assoluto, non esiste il servizio rimozioni. E forse sotto sotto l'idea di questo nuovo pezzettino di impunità e anarchia vi piace pure.





Parcheggi da criminale e sai che al 99% (salvo che non intervengano i carri della Prefettura, della Protezione Civile, dello Stato della Chiesa...) la tua auto resterà lì e non verrà trasportata alla depositeria comunale.





Il problema ebbe inizio nel novembre 2015, governo Tronca, ma già da metà 2016 la città iniziò a beneficiare del governo degli honesti&efficaci e dunque non si capisce come mai in tutto questo tempo, ben due anni, non ci si sia mossi minimamente per risolvere una faccenda esiziale, cruciale, centrale per Roma. Sia per affrontarla sia per cambiarne alla base il paradigma. Vedremo che nessuna delle due cose è stata fatta.





Ad un certo punto, quando già di tempo se n'era perso tantissimo, la sempre geniale ed efficacissima Linda Meleo, assessore ai trasporti, aveva deciso di assegnare il servizio di rimozione, attenzione attenzione, ad... Atac! Rendetevi conto la mossa strategica impareggiabile... All'epoca scrivemmo un lungo articolo dove spiegavamo la follia della cosa. Sempre nello stesso articolo indicavamo quale potesse essere uno dei modelli possibili per rendere efficace il sistema. Leggetevelo che ci teniamo molto e fateci sapere





Ma oggi a che punto siamo considerando che da all'ora è passato un altro anno? Oggi siamo punto e a capo. Zero carri attrezzi, una città che è nelle mani della sosta selvaggia come non lo è mai stata. Il centro storico è ricoperto di lamiere, alla sera non esiste punizione alcuna e non c'è isola pedonale nel cuore della città che non si trasformi impunemente in garage. Si sono trasformate in parking alcune piazzette o aree protette che mai ci sarebbe aspettati...





La novità ultima a riguardo è la Commissione Trasporti che si è svolta la settimana scorsa, lunedi 12 marzo. Un'ora di discussioni che potete vedere filmate qui e che certificano alcune cose. Tutte clamorose. Le elenchiamo.







1. Si sta ancora chiacchierando. Incredibilmente si sta ancora chiacchierando, soppesando, discutendo, discettando di benchmark internazionali. Nulla è deciso. E, se tutto andrà bene, se ne parlerà a novembre 2018, ma quasi mai tutto va liscio. E verso la fine del filmato Giampaoletti ammette: "questa gara ce la impugneranno". E dunque si arriva a giugno 2019. Ma sempre se tutto va bene eh...





2. Il 6 novembre 2017 il City Manager Giampaoletti aveva promesso un bando "in 15 giorni". Ora, il 12 marzo 2018, il City Manager Giampaoletti promette un bando "in 15 giorni"...





3. Il City Manager Giampaoletti e il Comune stesso non considerano minimamente il contesto. Non considerano di essere in una città in cui ci sono sistematicamente oltre mezzo milione di auto contemporaneamente in sosta selvaggia. Pensano anzi a inventarsi delle modalità che abbassino il break even dell'operatore che fa le rimozioni (il livello dopo il quale si smette di perdere soldi e si inizia a guadagnare) da circa 40mila a circa 30mila rimozioni. Insomma puntano a diminuire, invece che a moltiplicare come si dovrebbe fare, le rimozioni rispetto alla serie storica (e già è assurdo quando ti fai eleggere per cambiare tutto se poi ti rifai alle serie storiche) che aveva toccato le 60mila rimozioni massime anni fa: si punta di fatto a dimezzare.

E' una impostazione proprio politica errata e fa cadere le braccia. Significa che non vogliono comunque cambiare nulla di nulla. Qui si tratta di riorganizzare il servizio radicalmente in modo tale che le rimozione decuplichino, grazie sia all'operatore incaricato vincitore del bando ma soprattutto sia alla Polizia Locale che deve strutturare un nucleo a questo dedicato che viaggi da mattina a sera a fianco degli operatori e garantisca un aumento esponenziale di strade, piazze, marciapiedi, isole pedonali liberate. Un modello organizzativo che permetterebbe due risultati: a) non dover mettere a bando neppure una lira perché a pagare i carri saranno gli automobilisti indisciplinati non il Comune (e dunque tutti i cittadini, anche quelli che non ci pensano neppure a parcheggiare fuori posto); b) ridurre davvero la sosta selvaggia. Questo modello non la riduce affatto ne la combatte davvero. Si procede ad una mera "manutenzione del presente": tutto resta com'è, con la stessa mentalità di prima, senza cambi di prospettive; e in più si aggiungono lentezze e oggettive incapacità.





4. Si dibatte su quanto costa al Comune il servizio di rimozioni quando dovrebbe in realtà essere un introito per la città, non una perdita, non una spesa! Tutto questo è semplicemente surreale ed è da qui che bisognerebbe ripartire. La chiave di lettura va totalmente sovvertita ma nessuno si occupa di farlo.





5. Si sta valutando - alcune ditte hanno avvicinato il Comune, ammette Giampaoletti - se destrutturare il servizio e invece di incaricare una ditta che gestisce i carri attrezzi, incaricare semplicemente una società che gestisce un software che mette in rete tanti operatori che a loro volta fanno effettivamente le rimozioni. Un modello applicato "in Nordamerica" (???) ma in un'ora non si dice in quale città. Una sorta di JustEat (nel video, errando, dicono "di Foodora") delle rimozioni, una sorta di MyTaxi delle rimozioni. Giampaoletti dice "non chiamiamolo Uber" per paraculaggine politica, ma è proprio esattamente un Uber delle rimozioni. Col risultato che l'amministrazione combatte contro le app quando queste app sono sacrosante (Uber, appunto) mentre le propone dove sono surreali (le rimozioni e perché no domani per l'illuminazione pubblica?). Un network di tante piccole aziendine che, a tempo perso, quando sullo smartphone gli appare la richiesta, mettono a disposizione - se possono! - uno dei loro carri per andare a prendere magari dall'altra parte della città la smartina che sta bloccando la circolazione tramviaria. Un ruolo di aggregatore che probabilmente potrebbe fare anche la Polizia Locale direttamente. Come avviene peraltro in alcune città italiane dove il servizio è svolto da una serie di officine convenzionate che di volta in volta a seconda della zona vengono interpellate dai vigili per fare le rimozioni.

Nulla contro le innovazioni, ma è questo il momento opportuno? E soprattutto è questo lo spirito adatto? Davvero dobbiamo puntare a abbassare il break even di un servizio che invece può generare, se ben organizzato, centinaia di milioni di euro di utili togliendo uno sprone economico all'aumento delle rimozioni?

Nel nostro articolo (vedi link sopra) proponevamo anche noi un network, ma un network di parcheggi per scaricare le auto rimosse il più possibile velocemente (e non per facilitare i proprietari come dice Giampaoletti, ma per poter tornare velocemente a rimuover altre auto), mica un network di carri attrezzi.





6. In tutta l'ora di commissione non si è mai parlato di ganasce. Un mezzo che vogliamo far finire nel dimenticatoio' Perché? Sapete cosa succede in Grecia a chi posteggia fuori posto? Le ditte incaricate dai Vigili svitano le targhe delle auto e le sequestrano fino al pagamento della contravvenzione - salatissima - così a costo zero si ottiene la massima resa. Ma noi i benchmark internazionali, solo per le cose surreali tipo i carrattrezzi-deliveroo...





Ad ogni modo alla fin fine sapete che c'è: alla gente sta bene così. Parcheggiano da criminali e non rischiano nulla. E il populista campa...