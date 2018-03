Le foto e i video per rendersi conto come hanno ridotto Piazza Re di Roma

Questa, signori miei, è Piazza Re di Roma oggi. E come oggi, da mesi e mesi. Forse da prima di Natale. Sicuramente l'arrivo dei grillini al governo del VII Municipio ha dato la stura alle aspettative e agli appetiti bancarellari su una delle piazze più belle del quartiere Appio Latino. L'area verde, di norma pedonale, si è trasformata come potete vedere dalle immagini e dal filmato in un volgare piazzale di sosta di tir, furgoni, camion, bombole e gruppi elettrogeni. In spregio delle più basiche norme di sicurezza. La piazza è diventata un luogo osceno, di cattivo gusto, con musica mediocre e stand bruttissimi. La puzza, intensa sia di cherosene per i gruppi elettrogeni sia di cibo scadente, non è purtroppo raccontabile da questo post e dalle nostre foto.





E' così da mesi. Chi sta organizzando questa porcheria? A chi è stato dato il permesso da parte del Municipio? Chi ha trasformato l'unica area verde del quartiere nella più brutta sagra di paese del mondo? Perché in tutte le città europee si fa a gare ad offrire il meglio dello street food di qualità mentre a Roma il livello è infimo, squallido, sciatto a tal punto? Chissà se l'opposizione nel VII Municipio si è fatta venire in mente di porre queste domande in consiglio, di fare un accesso agli atti, semplicemente di fare opposizione.







Nel frattempo Piazza Re di Roma muore e contribuisce ad abituare lo sguardo dei bambini che pure ancora la frequentano al brutto, alla volgarità, alla sciatteria, al degrado più profondo e imbarazzante.