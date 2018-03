Come votare alle elezioni del 2018 se abitate a Roma

Molte le richieste che ci sono arrivate dai nostri lettori: "secondo il vostro punto di vista come bisognerebbe votare?". E allora in extremis, come abbiamo fatto in passate elezioni, vi offriamo il nostro punto di vista. Senza la paura di doversi sorbire la ennesima solfa dei decerebrati che non mancheranno di far notare: "eh ma nel 2016 avete indicato di votare Raggi e poi avete iniziato a combatterla il giorno dopo e ora volete ancora dare indicazioni di voto?".





Sì, vogliamo ancora dare indicazioni di voto! Prima di tutto perché non abbiamo ancora deciso di rinunciare alla nostra opinione, in secondo luogo perché le indicazioni che vennero da qui divulgate nel 2013 sono totalmente confermate. Non ci siamo minimamente pentiti di quella posizione che, all'epoca, era l'unica possibile. Dopo aver dato indicazione di voto per il Movimento 5 Stelle nel 2016 potevamo fare due cose: sfruttare la cosa e cercare di ottenere qualcosa in cambio da un'amministrazione di stampo clientelare e dunque prontissima a dare soddisfazioni ai propri supporters, oppure mantenere la nostra onestà intellettuale e, invece che salire sul carro dei vincitori, continuare ad incalzarli. Abbiamo scelto, come sempre, la seconda strada.





Queste elezioni sono elezioni politiche, dunque cosa c'entrano con Roma? C'entrano enormemente. Anzi rischiano di essere decisive per il futuro della città, ecco perché gli elettori romani dovrebbero pensare certo alle sorti del paese, ma con un occhio attento a cosa succederà nella Capitale dopo il voto.





Considerato il drammatico esito dei due anni di amministrazione pentecatta in città, l'unico lavoro che i cittadini dovrebbero fare è mandare un segnale chiaro a Raggi, Ferrara, Coia e compagnia spelacchiante. Non si è trattato solo di incapacità e bugie una dietro l'altra, si è trattato anche e soprattutto di danni tremendi alla città, noi abbiamo calcolato qualcosa di non distante dai 10 miliardi di danni. Un autentico olocausto economico che pagheremo per generazioni. La speranza, dunque, è che questi criminali politici vengano in qualche modo disarcionati prima della fine naturale della consiliatura.





L'unico modo per ottenere questo risultato è far sì che il M5S faccia un risultato molto negativo in città. Ma se questo si verificherà cosa potrà succedere? Potrà succedere, verosimilmente, che il partito di Grillo, passate le elezioni e magari perduto il paese e la sfida della Regione Lazio a causa della Raggi, decida di liberarsi dalla Raggi e di far cadere l'amministrazione. A quel punto la speranza è che a Palazzo Chigi ci sia un governo capace di capire la gravità della situazione e commissariare la città in maniera seria e strutturale.





Dunque prima indicazione è: tassativamente non votare Movimento 5 Stelle. Un successo o una tenuta del 5 Stelle in città significherà una cosa molto semplice: ai cittadini di Roma l'amministrazione sta bene così, le bugie che raccontano stanno bene così, il dramma economico, gestionale, turistico che la città sta vivendo sta bene così, il clientelismo, le nomine assurde, i centurioni, i risciò, lo schifo di Atac, i palazzinari entusiasti per lo Stadio della Roma e le Torri dell'Euro e Piazza Navona ai Tredicine per 10 anni sono perfette così. Vi pigliate una grossa responsabilità a non contrastare questa raccapricciante amministrazione oggi che ne avete la possibilità.





Ma dunque cosa votare? Escludendo a priori un voto alla destra (vi ricordate cosa furono capaci di fare quando vinsero a Roma nel 2008?) o una preferenza a sciocche compagini estremiste (Leu, Potere al Popolo, Casa Pound...), non resta che lo schieramento di centro sinistra. All'interno di quest'ultimo però c'è quel PD che ha due problemi abbastanza imperdonabili: una classe dirigente romana da far accapponare la pelle (come si fa a votare il Pd a Roma, con quella gente?) e la gestione del caso Marino. Per fortuna la coalizione di centro sinistra contiene una alternativa valida e significativa, specie per Roma: si tratta di +Europa, il partito di Emma Bonino e Riccardo Magi. Un successo di +Europa su Roma significa un viatico molto positivo per il referendum su Atac di giugno visto che sono proprio i radicali ad aver proposto quel referendum e avere raccolto eroicamente le firme.





Entrando poi nei singoli collegi non può mancare qualche indicazione specifica. Quella a cui teniamo di più riguarda il Collegio 10, ovvero Monteverde e Gianicolo. Qui a combattere all'uninominale c'è proprio Riccardo Magi che se la deve vedere con una delle figure più inquietanti di questa campagna elettorale: Dino Giarrusso delle Iene. Il Movimento 5 Stelle, come Berlusconi 25 anni fa, per raggranellare più consenso possibile ha attinto a piene mani in personaggi televisivi, giornalisti e presidenti di squadre di calcio (leggetevi cosa è successo a Potenza). Le candidature sono state così orientate al consenso che già dopo pochi giorni una dozzina di persone si sono rivelate pesantemente inadeguate, peccato che fossero già state ufficialmente candidate e non ritirabili. E così il Movimento porterà in Parlamento una schiera di impresentabili, loro che criticavano gli altri... In pieno stile 5 Stelle Dino Giarrusso ha raccontato bugie, strumentalizzato il suo ruolo, parlato alla pancia e non alla testa delle persone approfittando del suo target: un elettorato dalla complessità intellettuale molto semplificata (wow, che eufemismo per riferirsi a dei lobotomizzati plagiati da una setta!). Attorno alla befana ci spiegava che aveva ricevuto la proposta di candidarsi ma che aveva deciso di no. Oggi nei suoi video elettorali (fatti scorrettamente con l'identico stile dei suoi servizi per le Iene) ci spiega che lui ha sempre e fortemente deciso di candidarsi. La realtà è che il candidato prescelto per quel collegio era uno dei tanti strampalati (aveva omesso di aver già fatto il politico per altri partiti!) scelti da Di Maio e Casaleggio, che l'hanno dovuto sostituire in fretta e furia. Da lì la "decisione" (!) di Giarrusso: non lo votate, fate in modo che prenda meno voti possibile e sostenete Riccardo Magi, è gente come Magi che è utile avere in Parlamento non bugiardi parvenue della politica.

Un altro consiglio, e passiamo alla Circoscrizione Plurinominale di Roma 2, è quello di Marco Panara della lista prodiana Insieme (sempre dunque schieramento di centro sinistra) che ha dimostrato una ottima sensibilità verso i temi spesso affrontati da questo blog. Fateci un pensierino.





Non bisogna dimenticare poi che c'è la Regione Lazio. Da noi si vota anche per le regionali. E qui il gioco si fa se possibile ancora più duro nel senso che ovviamente bisogna far perdere il Movimento 5 Fasci (avete seguito la campagna elettorale Forza Nuova style della Lombardi durante la quale ci ha spiegato che accogliere i migranti deprime l'economia? Proprio loro che hanno demolito l'economia di Roma nel breve volgere di due anni? Nessun immigrato al posto di Raggi avrebbe fatto peggio!), ovviamente non bisogna votare la destra (vi ricordate Polverini e Storace?), ma altrettanto ovviamente bisogna costatare che il sistema di potere - forse unico nel suo genere a livello nazionale - di Nicola Zingaretti fa tremare le vene ai polsi. Quello che questa amministrazione è stata capace di fare (ricordate il provvedimento Refrigeri che dà privilegi a chi ha occupato illegalmente rispetto a chi ha atteso la propria casa popolare stando regolarmente in graduatoria?) e di non fare (la legge quadro sul commercio insabbiata) è spaventoso davvero. Qui l'unica indicazione dunque è puntare sulle persone e in regione è candidata una grande persone che risponde al nome di Marta Leonori e non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Datele il voto senza pensarci due volte, ma il rischio che la melassa zingarettiana le impedisca di portare avanti i suoi progetti è enorme ammenoché il fratello di Montalbano decida che è arrivato il momento di governare in maniera civile per i prossimi cinque anni. Se poi proprio non ce la fate a sbarrare il simbolo del Pd, anche qui l'indicazione è +Europa, dare forza ai radicali all'interno di uno schieramento è sempre una buona idea solitamente.