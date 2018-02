Riaprono 7 cessi pubblici. Ecco perché per i cittadini e per i turisti è una truffa in piena regola

Ieri con un video che passerà direttamente agli annali dell'avanspettacolo politico cui la capitale d'Italia viene sottoposta da mesi, un personaggio surreale che risponde al nome di Pinuccia Montanari e che ci dicono essere l'assessore all'ambiente in una delle città più importanti del mondo, ha inaugurato in pompa magna sette cessi pubblici.





Le immagini si sono soffermate sulle tazze, sui lavandini e sull'assessora che provava il flusso dell'acqua. Una cosa raccapricciante e impensabile in qualsiasi altra città del mondo. Un siparietto vergognoso e umiliante per chiunque abbia un minimo di sale in zucca. Due assessori, all'ambiente e ai lavori pubblici, che hanno un potere paragonabile e superiore a quello di alcuni ministri nazionali, che si prestano a un simile teatro. Ehssì perché non c'è solo Sora Pinuccia e il povero Diaco (vi prego la faccia, guardate la faccia!), ma anche la mitica no vax Margherita Gatta, assessora alle infrastrutture (probabilmente il ruolo più delicato della Giunta) che quando chiedi conto di cosa sta facendo tutti - anche i 5 Stelle - ti rispondono "lasciamo perdere", una che è stata nominata a agosto e pur avendo le deleghe più importanti in assoluto non ha fatto nulla, prima uscita pubblica inaugurare un gabinetto. Praticamente mezza giunta per l'opening di queste grandi opere.

Ma proviamo ad andare oltre alla scenetta riprovevole di due importanti assessori ed un presidente di commissione che inaugurano un cesso e entriamo nel merito dell'operazione. Che è una fregatura per tutti: per la città, per i turisti, per i cittadini. Una fregatura fatta passare come grande opportunità come costume del Movimento 5 Stelle in ogni sua attività: raggirare le persone sfruttando la loro ignoranza. Raggirare le persone sfruttando la loro ignoranza e ancora raggirare le persone sfruttando la loro ignoranza.





La verità ovviamente è molto diversa da quello che dice la Montanari nell'ignobile filmato. Per almeno 4 motivi.





1. GLI INVESTIMENTI

Sora Pinuccia si vanta di aver investito centinaia e centinaia di migliaia di euro versati da cittadini, aziende e contribuenti per riqualificare e aprire i cessi. Dovrebbe vergognarsene, però se ne vanta. Tanto nessuno approfondisce, nessuno capisce e i giornali trascrivono il comunicato stampa. Le buone pratiche però sono altre: a Parigi i bagni sono gestiti dalla stessa società che gestisce i cartelloni pubblicitari, in cambio della concessione per i cartelloni la città ha ottenuto in maniera gratuita sia per se che per gli utilizzatori la gestione e la manutenzione di centinaia (non 7) di toilette pubbliche tra l'altro realizzate con un design contemporaneo d'eccellenza (non gli aborti architettonici che vediamo nel filmato). A Roma si poteva fare? Certo che si poteva: il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari predisposto da Marino prevedeva esattamente questo obbiettivo, naturalmente a costo zero per l'amministrazione e per gli utenti. Per conseguirlo però bisognava andare avanti con quella riforma, sconfiggere le mafie dei cartellonari romani, pubblicare le gare, assegnarle a ditte serie possibilmente internazionali e ottenere in cambio i servizi. La Giunta di cui Montanari fa parte ha invece, da due anni, preferito insabbiare tutto e (esattamente come sta accadendo per lo Stadio) quello che ieri era impostato come contributo dei privati, oggi è pagato dal pubblico sottraendo risorse all'erario. Una frode in piena regola: "abbiamo investito una cifra di 256mila euro per ora". E se ne vanta pure. Sono soldi rubati ai cittadini ed è un'operazione che dovrebbe chiamare in causa la Corte dei Conti. Ma poi 256mila eurini per 7 latrine? Quasi 40mila euro a cesso? Ma voi a casa vostra quanto spendete per fare un bagno nuovo? 5mila? 8mila? Massimo 10mila? Come si arriva a 40mila?





2. IL PRESIDIO

Il concetto di presidio per una toilette pubblica è semplicemente patetico. Oggi ci sono (appunto basta guardare Parigi) tecnologie autopulenti e videosorveglianze efficientissime. E' su quello che bisogna investire (o meglio chiedere ai privati di investire) non sui bidelli dei bagni come in un autogrill degli anni ottanta. Una città ferma a 40 anni fa con soluzioni di 40 anni fa con gli approcci di 40 anni fa con le tecnologie di 40 anni fa con dirigenti e uomini politici che sarebbero stati già vecchi e superati 40 anni fa.





3. IL PAGAMENTO PER L'UTILIZZO

Fare pipì in questi bagni sarà almeno gratuito in modo da incentivare davvero chi la faceva all'angolo o dietro la siepe di smettere? Niente affatto! Oltre all'investimento fatto dal Comune, si pagherà anche 1 euro a pisciata. Il cittadino così è fottuto due volte: da una parte ha pagato i cessi con le sue tasse (laddove dovunque vengono pagati dai privati nell'ambito di accordi avanzati di scambio servizi), dall'altra deve pagarli di nuovo ad ogni utilizzo. Il turista poi è fottuto ancora di più perché dopo aver pagato le tasse di soggiorno più alte delle terre emerse, deve mettere mano al portafoglio anche per pisciare. Ovviamente questa cosa non disincentiverà (come invece si è riusciti a fare a Parigi) tutte quelle persone che, non avendo nessuna intenzione di pagare 1 euro ogni volta che gli scappa, la facevano dietro l'angolo. E così le aree interessate, dopo gli investimenti profusi e i video promozionali, continueranno a accorare di piscio per tutti i mesi caldi.





4. I BAGNI - GALLERIA D'ARTE

Su questo non aggiungiamo altro perché siamo convinti che i nostri lettori sappiano capire da soli il livello e perché Artribune ha fatto già un'ampia analisi di questo ennesimo scempio che speriamo si possa interrompere. Qui l'articolo









PS. Il filmato della Montanari, che racconta una truffa amministrativa in piena regola ai cittadini e ai turisti come se fosse una felice riforma, veleggia sopra le 1000 condivisioni...