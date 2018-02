Pensate cosa potrebbe essere Ostia se non fosse amministrata da romani...

Per quale assurda ragione una amministrazione locale sensata dovrebbe sprecare del terreno in riva al mare antistante al porto, che potrebbe essere utilmente utilizzato come parcheggio (o anche come sfasciacarrozze, o come deposito di materiali edili) e invece vi costruisce una torre di metallo che si illumina la notte, con in cima un ristorante panoramico e un piccolo museo del folklore locale, e poi pretendere addirittura il biglietto per salirci sopra con l’ascensore?