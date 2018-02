La storiaccia dei bancarellari che bloccano la Tuscolana spiegata bene (E parla Adriano Meloni)

Cosa sta succedendo nel settore marcio e malato dell'ambulantato romano? Perché c'è questa aria di rivolta? Come mai i bancarellari, fino a ieri tutelati in tutto e per tutto (basti pensare al bando di Piazza Navona o alla micidiale Delibera 30) tutelati dall'amministrazione oggi si ritrovano a combatterla così duramente da bloccare per giorni e giorni importanti strade?





La storia non è stata mai raccontata in maniera compiuta e cerchiamo di farlo per spiegare cosa succede in queste ore e per dare sostegno a quella parte dell'amministrazione che si sta battendo per rendere esecutive le norme e per ripristinare un briciolo di decenza.





Tutto parte, come volevasi dimostrare dagli anni di Marino e nella fattispecie dal PGTU impostato dall'allora assessore Guido Improta. Il dispositivo, approvato nel 2015 obbliga "entro tre anni dall'entrata in vigore" l'eliminazione delle bancarelle. Il provvedimento obbliga i Municipi a togliere i banchi di pigiami&mutande dalla viabilità principale e ricollocarla.





Roma fa Schifo è venuta in possesso del vero motivo per cui i bancarellari romani sono andati su tutte le furie nei giorni scorsi. E il motivo è una circolare partita il 24 gennaio: mittente Adriano Meloni, assessore al commercio, destinatari i direttori e i presidenti di tutti e 15 i municipi della città. Oggetto? "Ehi voi, sappiate che la scadenza per spostare le bancarelle si sta avvicinando, dunque sbrigateve". E così anche i municipi più reticenti (per ora si era mosso solo il VII, con l'ormai celebre operazione di Via Tuscolana) si sono dovuti mettere a lavoro prefigurando per i mutandari la perdita, finalmente, di decine e decine di pregiate postazioni ottenute negli anni lasciam perdere come.





La palla ora è dei Municipi che devono sbrigarsi a togliere le bancarelle pericolose e insultanti dalle strade principali. Pensate che lavorone ad esempio per i due Municipi a guida PD, dove si concentra lo schifo più diffuso.





La situazione è talmente inarrestabile che Andrea Coia, fino a ieri nume tutelare dei bancarellari in Campidoglio, è stato praticamente costretto per convenienza o convinzione non lo sappiamo, a passare dall'altra part della barricata tanto che oggi, assieme alla presidente del VII Municipio, parteciperà ad una conferenza accreditandosi - lui che secondo alcuni è l'uomo-bancarella e che secondo lo stesso Adriano Meloni aveva concluso presunti accordi con i Tredicine per riconsegnare loro la festa della Befana di Piazza Navona - come il politico che vuole liberare Roma dalle bancarelle. Su questo abbiamo sentito anche Adriano Meloni cercando di capirci qualcosa in più.





Assessore ma insomma ora Coia è il paladino di chi non vuole più le bancarelle?

Onestamente sono contento che dopo i disastri fatti con la Befana e con la famigerata delibera 30/2017 ora ci siamo allineati...





Ma non era meglio allinearsi ancora prima e puntare tutto sulla Bokestein per radere al suolo lo schifo del commercio ambulante romano?

Io ci speravo molto, ma altri erano violentemente No Bolkestein. Ora la Bolkestein è un miraggio per cui bisogna pur usare altri strumenti e il PGTU è un ottimo strumento.





Grazie a Marino...

Ignazio Marino stava portando avanti delle cose importanti.





Ma non è che ora, visto quanto sono contenti i cittadini degli spostamenti, Coia vuole prendersi un merito che invece è dell'assessorato?

Ma a me del merito non frega nulla. Mi frega fare cose per Roma. E ora che anche il Sindaco si è convinto evidentemente tutti si adeguano. Meglio così.





Che altro state facendo?

Stiamo facendo anche la delibera sulla tutela del commercio nella città storica, la task force sulle somministrazioni, tante cose sul turismo, anzi oggi vado a Fiumicino per un progetto che spinge i visitatori in transito a passare almeno una notte a Roma e poi c'è il nuovo volo Norwegian per San Francisco da inaugurare domani.





Ma con i mutandari? Vi farete fermare da tutte queste proteste?

Non hanno capito che più bloccano le strade, più hanno i cittadini contro, più io vado veloce con gli spostamenti...