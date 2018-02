La deriva imbarazzante e delirante del Cinema America: ora querelano il vicesindaco

Lo hanno fatto davvero. Sono arrivati a farlo davvero. Nel loro improbabile delirio di onnipotenza che dura ormai da oltre un lustro, i "ragazzi" del Cinema America hanno querelato il vicesindaco della città. Hanno ritenuto insomma che la magistratura dovesse venire distolta da altre questioni per occuparsi di Luca Bergamo che li avrebbe diffamati.





Lo avrebbe fatto in questa intervista (peraltro da leggere) dove ad un certo punto Bergamo parla di denunce. Ovviamente non si riferiva con ogni probabilità a denunce formalmente intese, giacché quando uno fa una denuncia perché ha caos sotto casa non è che ricorre alle carte bollate, ma semplicemente fa una telefonata, manda una mail o ferma il giorno dopo il vigile urbano sotto casa. Si tratta comunque di denunce sebbene non risultino da nessuna parte. Ma i "ragazzi" non possono essere toccati, nell'ambito dell'inquietante (inquietante!) sostegno politico e mediatico che la loro attività riscuote da sempre non possono essere mai messi in discussione. Questa volta ci sono andati, come si dice a Roma, particolarmente in puzza. Hanno fatto un po' di domande a vari enti chiedendo robe tipo "ma è vero che risultano denunce contro di noi?". Gli enti hanno risposto di no e allora giù querela per diffamazione al Vicesindaco. Oltre ogni ridicolo.





Tutti si svolge nell'ambito di un braccio di ferro relativo all'utilizzo di Piazza San Cosimato. I "ragazzi" sono convinti che loro e solo loro possono utilizzare quella piazza semplicemente per il fatto che per la prima volta l'hanno utilizzata loro (cosa c'è di male, del resto tutti i bambini di 4 anni alla scuola materna ragionano così e non è mai morto nessuno!), il Comune invece non ha alcuna intenzione di procedere con deroghe e forzature e vuole assegnare le manifestazioni cinematografiche nel cuore di Trastevere magari alla stesa associazione ma per lo meno dopo la vittoria di un regolare bando di gara, aperto a tutti, aperto anche ad esempio ai tanti cineclub romani che mentre i "ragazzi" del Cinema America occupavano immobili di proprietà privata per svolgere la loro attività, pagavano affitto, utenze, personale. Ovviamente i "ragazzi", che da sempre si sentono degli eletti e considerano paria tutti coloro che non appartengono alla loro casta, al bando non vogliono partecipare per mera questione di principio. "Non perdiamo tempo a partecipare ad un bando anche se senza dubbio vinceremo".





Questi sono i personaggi che fanno "cultura" a Roma. Questi sono i loro atteggiamenti. Questo è l'esempio che dovrebbero dare verso i giovani. Solo spocchia, prepotenza, aggressività, forzature delle norme, occupazioni abusive e mancanza di rispetto verso le istituzioni. Il tutto in un ambito di raccomandazioni politiche diffuse, rapporti incestuosi con i partiti, copertura mediatica feroce e a tappeto da parte di tutti i giornali (trovate qualcuno che ne mette in discussione il modo di fare, oltre a questo blog che lo fa da anni). Con buona pace di chi a Roma rispetta le norme, si mette in fila e aspetta il suo turno, fa cultura senza mobilitare personaggi famosi usati come testimonial a seconda della bisogna, paga quel che c'è da pagare e vince (o perde) i bandi partecipandovi con umiltà e rispettando gli altri soggetti. Per tutte queste realtà serie non ci sono registi che si spendono, non ci sono star che rilasciano dichiarazioni, non ci sono capi del governo (capi del governo!) che esternano a favore e non ci sono quasi mai sponsor che pagano il conto.





Loro no. Loro occupano. Loro considerano le leggi (che tutti gli altri sono costretti a rispettare) come degli insulti o degli ostacoli. Loro si prendono un cinema di proprietà altrui per svolgere le loro attività e riempiono la città di adesivi illegali per promuoverne il brand. Loro bloccano la trasformazione regolare di altri cinema (si deve anche alla loro pressione lo stop di anni che ha dovuto subire il Cinema Metropolitan) perché altrimenti la cosa cozzerebbe con la loro narrazione. Loro si alleano con una parte politica contro un'altra strumentalizzando per fini di consenso, di clientela e di parte tematiche e contenuti culturali (spesso peraltro, non si fa fatica a riconoscerglielo, buoni contenuti) che dovrebbero volare molto più alte. Loro fanno terrorismo un tanto al chilo cercando di suggestionare il popolino al grido di "il Comune vuole una piazza vuota e grigia", quando in realtà l'amministrazione sta facendo esattamente l'opposto, regolarizzando e dando stabilità ad una manifestazione che oggi vive sul crinale della legittimità.





Qualcuno fermi questi "ragazzi" vittime di se stessi e vittime di una città meschina e infame incapace di dirti quando stai sbagliando di grosso e pronta sempre a sposare cause perse. E adesso querelate anche noi...