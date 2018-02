La curiosa storia delle targhe di prova che proliferano a Roma

Dal vostro blog ho imparato molte cose, vi leggo sempre e condivido molto di ciò che scrivete (infatti poi praticamente tutte le notizie che avete pubblicato sono risultate vere).

Tra le altre cose che ho imparato, quella che spicca maggiormente è il comportamento del romano medio attaccato a frasi e certezze che sono reali solo nella sua mente e nella mente di tutti quelli come lui, prendo ad esempio il caotico nodo della questione parcheggio: anche se l'auto è "messa male" per il romano medio "nun dà fastidio a nessuno" oppure "è una consuetudine per cui ci può stare".

Spesso su queste realtà fittizie il romano medio si infila ai limite del lecito (e spesso va oltre) per trarre un profitto, un vantaggio, una "corsia preferenziale" per guadagnare qualcosa tutto questo sulle spalle di altri, del sistema e via dicendo.





Ecco perché sono diventato un assiduo osservatore di molte dinamiche che al romano medio piace adottare per prendersi di fatto la sua fetta di comodo, dunque ho notato da un po' di tempo a questa parte il proliferare di "targhe prova" attaccate ai veicoli. Partendo dal presupposto che: La targa prova è una targa utilizzabile per "i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ma anche per ragioni di vendita o di allestimento" questo proliferare mi ha suscitato un certo dubbio. Ripeto se NON ci trovassimo a Roma forse la cosa potrebbe essere quasi normale ma dato che questa è la città del "chi si fa l'affari sua torna sano casa sua" la cosa suona strana.

Le foto sono solo alcune auto che sono riuscito a fotografare, altre per motivi di sicurezza o altro non sono riuscito a scattarle ma sono molte di più.

Se qualcuno avesse informazioni in merito sarebbe interessante approfondire il fenomeno.