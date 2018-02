Il 70% dei follower su Twitter di Roma fa Schifo sono falsi, fake, fasulli. Perché?

Non siamo affatto delusi della nostra attività su Twitter. Anzi. Riusciamo a fare cose interessanti, riusciamo a mandare in giro messaggi forti e molto coerenti con la nostra identità e il nostro ruolo, riusciamo infine a fare in modo che questi messaggi abbiano una bella reach, una bella portata, in termini di numeri.

Tutto bene? Sì, ma qualcosa da dire c'è comunque. E non è una cosa simpatica. Da un po' di mesi, ormai anni, a questa parte, infatti, il profilo Twitter di Roma fa Schifo ha iniziato a crescere a ritmi sostenuti, mai interrottisi. Aveva già dei numeri di tutto rispetto, ma ad un certo punto la crescita si è fatta vertiginosa. Non potevamo credere ai nostri occhi quando il numero dei nostri seguaci ha superato le 50mila unità, figuratevi quando ha doppiato le 100mila, privilegio che tocca davvero a poche realtà in Italia. E il passaggio da 100 a 150mila è stato sbrigato in pochi mesi...





A quel punto ci siamo un po' insospettiti. Del resto soldi per "comprare" follower come fanno aziende e politici non ce ne abbiamo e allora perché tra i nostri nuovi seguaci una percentuale schiacciante aveva iniziato ad essere rappresentata dai tipici "fantasmini" di Twitter senza foto e identità? Continuiamo a non avere una risposta per questa domanda, ma qualche numero ce lo siamo andati a cercare adoperando i sistemi (ad esempio Twitter Audit, qui sopra) che analizzano seppur grossolanamente la qualità della popolarità social e la risposta è stata inequivocabile: il 72% dei nostri follower è rappresenato da profili finti. E in effetti basta guardare questa schermata, che mostra gli ultimi profili diventati nostri follower, per convincersene.





Questi sono gli ultimi 12 personaggi che hanno "deciso" di seguire gli aggiornamenti e i retweet di Roma fa Schifo, tra questi solo uno appare essere un cristiano in carne ed ossa, gli altri sono probabilmente inutili robottini.





Questo significa che la presenza su Twitter di Roma fa Schifo è insignificante? Niente affatto: i nostro tweet funzionano alla grande e hanno un numero soddisfacente di "cuoricini" e di "retweet" (e queste sono interazioni vere, non fake) e gli oltre 40mila follower autentici che costituiscono il terzo buono della nostra fan base sono comunque tanti.

Resta da capire perché? Perché Twitter, considerando che non gli abbiamo pagato un centesimo, ci ha "regalato" decine di migliaia di cose? Chi decide queste dinamiche? Perché Twitter è vittima (o artefice) di queste anomalie?