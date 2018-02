Gregorio VII. Perché Roma ha il distretto del design e dell'arredamento più triste del mondo?

Un po' è colpa della crisi economica post Lehmann che da 10 anni a questa parte ha cambiato il mondo; un po' è colpa delle grandi catene del mobilio economico (da Ikea a Mondo Convenienza) che hanno cambiato il mercato e la percezione dei cittadini; un po' è colpa dell'inguaribile cattivo gusto diffuso a Roma, città maleducata al bello e incline a considerare "strano" e "sospetto" ciò che è ben fatto, curato, accurato.

Fatto sta che oggi la città può vantare, tra tanti mille altri "vanti", il distretto del design più triste d'Europa.

Stiamo parlando ovviamente di Via Gregorio VII, la piazza che raccorda San Pietro con Piazza Pio XI e dunque con l'Olimpica e col quartiere Aurelio. Per anni, sebbene ora la situazione sia in fase di stagnazione se non di declino, su Gregorio VII si sono concentrati i più bei brand del design italiano per quanto riguarda l'arredamento, la cucina, la camera da letto, la sedia, gli accessori.

In qualsiasi città occidentale ad un tale impegno sulla qualità e l'eccellenza da parte di decine di imprenditori la risposta pubblica non si sarebbe fatta aspettare. Si sarebbero sistemati gli spazi comuni, si sarebbe valorizzata questa eccellenza, si sarebbe realizzata una passeggiata attraverso il meglio del made in Italy a disposizione di tutti i visitatori del Vaticano e ben servita anche dal treno con la stazione di San Pietro che si trova esattamente all'inizio di questo percorso.

La realtà è tutt'altra. L'area versa in una situazione di depressione e tristezza senza eguali. I parcheggi spelacchiati dei torpedoni, le colline di canneti e di baraccopoli, i mercati rionali come a Durazzo nel 1975 (andate a vedere il Mercato di Via San Silverio per fare un salto nel tempo e nello spazio a gratis!), la spazzatura dappertutto, i cassonetti traboccanti di fronte agli straordinari marchi di Boffi, Varenna, Rimadesio e Valcucine, i marciapiedi completamente divelti, i cartelloni pubblicitari alla romana. "Dall'inizio dell'anno almeno due cadute gravi di due signore solo davanti al mio negozio" ci racconta il titolare di un importante marchio di design.

Il percorso arriva a Piazza Pio XI che pare uno slargo di Timisoara negli anni ottanta. Perché Roma è l'unica città dove mega incroci abbandonati e progettati senza il minimo pensiero e criterio vengono chiamati "piazze" bestemmiando un nome che è architrave, colonna e storia dell'identità italiana.

Non si capisce perché i commercianti, che insistono ad investire e a rappresentare in città il meglio della produzione di forniture nazionale, non si coalizzino per porre il problema, per farsi sentire, per chiedere un minimo di qualità. Qui dovrebbero esserci dei marciapiedi ampi, ben arredati, non certo rivestiti in catrame. Qui si dovrebbero eliminare tutti i posti auto dalla strada creando marciapiedi-piazze, i posti auto si dovrebbero recuperare in grandi aree interrate, magari a Largo Cardinal Micara. L'unica novità degli ultimi mesi è stata l'appena conclusa riqualificazione della corsia preferenziale centrale. "Qui ogni giorno gli autobus perdevano pezzi a causa delle buche e delle radici" raccontano i commercianti del design dimostrando di essersi accontentati per un intervento che in realtà, se bene approfondito, nasconde una grande occasione persa: su questa strada infatti doveva passare il grande progetto TVA, ovvero la tranvia che da Termini percorreva Via Nazionale, Piazza Venezia, Corso Vittorio e poi, superato il Vaticano, si sarebbe diretta verso i Giureconsulti percorrendo appunto tutta la parte centrale di Gregorio VII.

Vedere che l'amministrazione investe per riqualificare la preferenziale significa solo una cosa: quello straordinario progetto che avrebbe portato un trasporto di qualità in quest'area e l'avrebbe connessa velocemente al centro, a San Pietro e alla Stazione è distante da qualsiasi progetto concreto per i prossimi decenni. Come dire che siamo nella melma e ci resteremo per sempre continuando a deprimerci e a declinare. Le grandi high street commerciali (vale anche per l'Appia o per Cola di Rienzo) ridotte a discariche di sciatteria hanno delle conseguenze gravi sull'economia della città, sulla capacità di attirare investimento e di generare nuovi posti di lavoro dando un'opzione e una alternativa ai nostri giovani. Amministrare così è un crimine. Punto.