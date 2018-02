5 ridicole critiche al nuovo tram su Via Cavour e noi che le smontiamo

Ieri sindaca, assessora e presidente della commissione trasporti hanno presentato il nuovo progetto di tram che, con partenza dei cantieri a metà 2019 e termine dei lavori probabilmente nel 2021 (sic!), collegherà Piazza Vittorio a Largo Corrado Ricci (Fori Imperiali) via Statuto\Lanza\Cavour. Non si tratta di una totale novità in quanto tutto era stato già ipotizzato dal sindaco Ignazio Marino a fine 2014 insieme ad altre 6 nuove linee di tram di cui si sono perdute le tracce purtroppo. Questa sembra però sulla via della realizzazione e, a differenza tre anni fa, si sta formalizzando sebbene il progetto sia stato un po' modificato: invece di realizzare una tramvia lineare su Via Cavour connettendo direttamente i Fori Imperiali alla stazione e così riqualificando l'intero asse della strada principale che separa Esquilino e Monti, si è optato per uno sfioccamento del tram a Piazza Vittorio (che così diventa un hub tramviario modello quasi-Porta Maggiore) e una discesa da Via dello Statuto e dalla ripidissima (non troppo per un tram!?) Via Lanza con poi l'attestamento a Via Cavour all'altezza della stazione Cavour della Metro B. Un percorso meno convincente ma comunque valido. Valido onestamente un po' meno a livello trasportistico ma comunque assai interessante a livello di riqualificazione urbana. Lo abbiamo detto mille volte: tramvie e preferenziali sono la spina dorsale delle strade. Se ci sono loro tutto assume un ordine maggiore i rendering qui ve lo dimostrano: luoghi mostruosi come Via dello Statuto, Largo Brancaccio, Via Lanza, Piazza San Martino ai Monti e l'imbarazzante Largo Corrado Ricci coi suoi parcheggi creativi e i suoi benzinai potranno tornare a vivere dopo anni di gravissimo degrado.

Il progetto insomma, che porta oltre 20 milioni di investimento, ci piaceva un po' di più prima ma comunque è positivo e va sostenuto. E invece niente, anche questa volta ci sono state critiche ridicole, comitati, politici locali e azzeccagarbugli che hanno cercato di spargere un po' di veleno e di alzare un po' di polvere e di chiacchiericcio quando c'era solo da sostenere la novità. Vediamo quali critiche sono state mosse e smontiamole una a una...





1. Il progetto mal si concilia con l'isola ambientale di Via Urbana

Ma chi l'ha detto? Perché? Il passaggio del tram su Via Cavour rende più accettabile il fatto che i vicoli di Monti siano una scorciatoia per i suv e un parcheggio a cielo aperto? Neppure per sogno! Anzi: Via Cavour sarà più sistemata con meno sosta, meno spazio per la doppia fila, meno spazio per i flussi e se Via Urbana resterà aperta rischierà davvero di diventare un percorso alternativo pieno di lamiere e scappamenti. I due progetti, anzi, devono andare proprio in parallelo.

2. Si perderanno 220 posti auto

E' vero che nell'ambito del progetto di isola ambientale si era parlato di riservare dei posti auto su Via Cavour, ma probabilmente Via Cavour potrà ancora avere la sosta al largo del marciapiede e basterà mettere quella sosta come sosta gialla, riservata solo ai residenti. Un istituto che a Roma, non si sa perché, non viene usato e che invece è la svolta in moltissime città italiane, da Milano a Firenze. Gialla potrà diventare (se qualche illuminato non si deciderà finalmente a pedonalizzarla) anche Piazza San Pietro in Vincoli.

Detto ciò duecento posti auto in meno sono una manna per questa zona: convincono i residenti a rinunciare all'auto (alla schiacciante maggioranza in realtà non serve, la tengono solo perché tanto c'è posto gratis in strada dove lasciarla) e soprattutto convincono chi residente non è a non avventurarsi in auto in centro perché tanto "un buco a Largo Corrado Ricci lo troviamo". Ora i buchi si chiudono e tutti fanno, a monte, scelte più acconcie.





3. La tratta è già coperta dalla metropolitana

Ma quando mai? Quale metropolitana arriva a Largo Corrado Ricci? Forse si pensa alla (lontana) B al Colosseo? Ma quella mica parte da Piazza Vittorio, a Piazza Vittorio c'è la A. Insomma non c'è nessuna sovrapposizione e anche se ci fosse non sarebbe un male perché poi la linea tranviaria che arriverà qui potrà prendere avvio da molto lontano: Pigneto, Centocelle, Piazzale Prenestino, Porta Maggiore, Scalo San Lorenzo. In ogni caso un percorso nuovo e utile. E anzi speriamo che il nuovo attracco a Largo Corrado Ricci non sia altro che la terza punta di una nuovo collegamento da realizzare visto che poco distante c'è Via Labicana con il curvone che potrebbe avere uno sbinamento verso Corrado Ricci e dalla parte opposta l'attuale capolinea dell'8 a Piazza San Marco. Bisogna tifare per una linea lungo i Fori invece di dire che ci sono già le metro, tanto a Roma le metro son sempre poche.

4. Il tram dividerà in due il quartiere

Davvero! Lo hanno detto davvero. "Il tram dividerà in due il nostro quartiere" (non sanno di essere in un "Rione" non in un "quartiere") "e ci separerà dalle scuole dei nostri bambini che sono tutte al di là. Cioè hai Via Cavour che è una strada che pare la periferia di Caracas con un flusso continuo di lamiere e di furgoni del 1988 e va bene, quando arriva il tram sicuro, pulito e nuovo diventa una "barriera"? No vabbeh...





5. Ci siamo trovati un progetto calato dall'alto