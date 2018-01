Vogliono prolungare la ZTL dalle 18 alle 20 (E fanno bene!)

Esausti da 20 mesi di stroncature, stiamo andando come rabdomanti a trovare qualche argomento parzialmente positivo per inanellare qualche post in chiave ottimistica sull'amministrazione. Tuttavia l'amministrazione è e resta largamente disastrosa a dir poco e dunque la ricerca è abbastanza vana.

Un piccolo provvedimento tuttavia ci dà l'abbrivio per un altro contenuto in chiave rosea dopo quelli sulle bancarelle a Via Tuscolana e sull'ex Cinema Metropolitan: parliamo della ZTL.





Dopo anni di assurda immobilità su questo strumento fondamentale per disincentivare l'utilizzo del mezzo privato e salvaguardare le aree di pregio della città, eccoci a qualche sommovimento che ci fa ben sperare. Enrico Stefàno, capo della Commissione Mobilità e a tutt'oggi unico pentastellato che dimostra di aver capito quale è la corretta rotta da seguire e quali sono le reali priorità cittadine, ha proposto di innalzare l'orario di chiusura della ZTL prima alle 19 (oggi la ZTL apre a cani, ma soprattutto a porci a partire dalle 18, consentendo la trasformazione del centro di Roma nel centro del Cairo o di Kinshasa) e poi, un anno dopo, alle 20.





Sarebbe un buon provvedimento che incentiverebbe molte persone che oggi usano il centro come scorciatoia per tornare a casa dopo il lavoro a servirsi del mezzo pubblico o a utilizzare altre strade (strade magari meno allettanti e rapide e dunque, anche qui, incentivanti verso il mezzo pubblico). Il provvedimento, inoltre, può essere utile a far cambiare abitudini ai tanti lavoratori del mondo del commercio (commessi, addetti, turnisti) che finiscono il lavoro attorno alle ore 18 e, parcheggiando sul Lungotevere, utilizzavano le arterie centrali per tornare a casa: oggi tutta questa gente (andate alle 18 al varco ztl di Corso Vittorio o a quello di Via Nazionale) aspetta lo scoccare delle sei di pomeriggio per congestionare le strade, domani di certo non avrebbe alcun motivazione nell'attendere ben due ore prima di transitare: si cambia strada o si decide finalmente di non venire a lavoro col mezzo privato. Ricordiamoci che quasi i tre quarti dei lavoratori romani si recano al mattino in un posto di lavoro che dista meno di 5 km da casa. E ricordiamoci che su quella distanza il mezzo di gran lunga più competitivo è la bicicletta: fa risparmiare, contribuisce alla forma fisica (restituendo risorse al sistema sanitario regionale), non deve sottostare a nessun orario. Qui non si vuol dire che tutti debbano essere obbligati ad andare in bicicletta, soltanto affermare che le alternative ci sono e sono le più impensate. Concetto utile per smontare la leggenda tutta romana del “dovemo usà a maghina perché semo obbligati”.





Importante e fondamentale, inoltre, e questo provvedimento va in quella direzione, rendere il più omogenei possibile gli orari delle varie ZTL (Centrale, Testaccio, Tridentino, Trastevere...) che puntellano la città. Oltre a unirle geograficamente, sarebbe appunto molto opportuno renderne gli orari omogenei perché difformità di orario provocano l'immediato fenomeno di trasformare, a seconda dei momenti della giornata, una ZTL il parcheggio dell'altra. Altra riforma importante (oltre, ribadiamolo, all'allargamento della ZTL che oggi è clamorosamente piccola rispetto alle esigenze e) sarebbe gestire gli spazi circostanti alla ZTL che giocoforza diventano parcheggi di scambio (si pensi al povero Rione Esquilino, come se non avesse mille altri problemi). Come si fa a risolvere? Beh, molto ma molto semplice: come risolvono a Firenze, a Milano e via così. Con le strisce gialle. Cosa sono le strisce gialle? Facile: strisce dove possono posteggiare, con determinati limiti, solo residenti e car sharing. Quindi tu che abiti fuori dal Raccordo se vuoi venire a prendere la metro non ti avvicini fino a Manzoni perché tanto “un buco lo trovi” e poi salti in metro, perché in quella zona troverai tutte strisce gialle, per te vietate. E così cambierai comportamento, andrai a parcheggiare ad Anagnina o all'Arco di Travertino e eviterai, ecco il grande risultato, di intasare il cuore della città. Ecco a cosa servono le politiche della sosta. Politiche della sosta che riguardano poi anche le strisce blu: sono mesi che si parla di alzarle e togliere gli abbonamenti che sono un terribile controsenso, però ancora non si fa nulla.